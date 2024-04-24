Причиной стал ошеломительный успех игры.

Сага о Grand Theft Auto V продолжает интриговать: появились откровения о заброшенных планах по созданию однопользовательских DLC, в частности, вокруг персонажа Тревора. Несмотря на ошеломляющий успех игры и ее онлайновой составляющей, похоже, что Rockstar когда-то рассматривала возможность расширения повествования за счет загружаемого контента, посвященного приключениям Тревора.

Во время недавнего стрима вопросов и ответов с участием актеров Grand Theft Auto V Стивен Огг, исполнитель роли Тревора, поделился информацией об отмененном дополнении под названием "Agent Trevor DLC". В этом расширении Тревор должен был превратиться из уличного преступника в тайного оперативника. Огг рассказал, что для этого проекта были отсняты сцены захвата движения, изображающие Тревора в качестве агента под прикрытием, работающего на власти. Несмотря на присущие персонажу недостатки, DLC призвано продемонстрировать его попытки освоиться в новой роли.

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По словам Огга, в планах были и сюжетные DLC с участием других главных героев, но успех Grand Theft Auto Online заставил Rockstar изменить приоритеты.