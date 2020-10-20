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Объявлены лучшие игры для PlayStation 4: God Of War, GTA 5, The Witcher 3 и многие другие
Эти игры и прославили PS4 на весь мир.

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В следующем месяце на рынок консолей ожидается выход нового поколения: Sony PlayStation 5 и Xbox Series X. В связи с этим, многие интернет-ресурсы подводят итоги и перечисляют достижения уходящей эпохи. Эпохи PlayStation 4 и Xbox One. Да бы отдать дань почёта PS4, официальный YouTube-канал Sony под названием PlayStation Access перечислил в отдельном видео самые успешные и популярные игры среди пользователей, которые принесли PS4 наибольшую популярность.

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Основа успешности консоли – число приобретённых устройств с момента выхода в 2013 году. Сейчас это количество уже перевалило за отметку в 110 миллионов приставок. Пару месяцев назад PlayStation 4 даже присудили титул второй самой продаваемой консоли во всём мире. Во многом приставка также обязана большим разнообразием установленных на ней игр.

В ролике показано короткое путешествие в прошлое, где отрывок за отрывком мелькают кадры из всем известных игр: Rayman Legends, Terraria, Minecraft, Grand Theft Auto 5, The Witcher 3: Wild Hunt, Batman: Arkham Knight, FIFA 20, Street Fighter V, The Last of Us, The Elder Scrolls V: Skyrim, Crash Bandicoot, Fortnite, God Of War, Ghost of Tsushima, Sekiro: Shadows Die Twice, Death Stranding, Star Wars: Fallen Order, Spider-Man, Resident Evil 7 и многих других. Каждая из них внесла свою лепту в стомиллионный тираж консоли.
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Теги

sony playstation 4 the witcher 3: wild hunt playstation the elder scrolls v: skyrim gta 5 ps4 the witcher 3 god of war fifa 20
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