Для такой масштабной игры движок окажется чересчур ресурсоёмким.

Несмотря на то что ремейк Oblivion работает на Unreal Engine 5, предположить, что шестая часть серии пойдёт тем же путём, будет крайне наивно. И дело не в том, что Bethesda боится перемен. Unreal просто не решает тех проблем, что десятилетиями преследовали Creation Engine.

В последнем подкасте Digital Foundry один из зрителей предположил, что Oblivion Remastered – это тестовая площадка для TES VI. Прецеденты в индустрии были. Но в этом случае гипотеза слабо держится. Даже обновлённая версия четвёртой части остаётся связана с Gamebryo. UE5 тут – визуальный интерфейс, не более. Структура мира, по сути, прежняя: фрагментированная, с экранами загрузки между зонами. Рендеринг при этом не был ахиллесовой пятой движка. Starfield доказал, что Bethesda умеет строить масштабные миры с приличной визуальной достоверностью.

А вот переход на Unreal как раз мог бы обернуться новыми проблемами. Интеграция с существующими пайплайнами означала бы серьёзный пересмотр производственных процессов. И еще следует добавить рост нагрузки на железо. Тот же Oblivion Remastered с UE5 выжимает даже современные системы. Просадки по кадрам видны невооружённым глазом.

Всё указывает на то, что Bethesda останется при своём. Creation Engine 2, применённый в Starfield, – не просто апдейт, а почти заново собранный каркас. Его слабости очевидны, но и преимущества никто не отменял. Скорее всего, TES VI тоже выйдет на собственной платформе, пусть и с серьёзными правками, навеянными прошлыми провалами.