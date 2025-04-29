Несмотря на то что ремейк Oblivion работает на Unreal Engine 5, предположить, что шестая часть серии пойдёт тем же путём, будет крайне наивно. И дело не в том, что Bethesda боится перемен. Unreal просто не решает тех проблем, что десятилетиями преследовали Creation Engine.
В последнем подкасте Digital Foundry один из зрителей предположил, что Oblivion Remastered – это тестовая площадка для TES VI. Прецеденты в индустрии были. Но в этом случае гипотеза слабо держится. Даже обновлённая версия четвёртой части остаётся связана с Gamebryo. UE5 тут – визуальный интерфейс, не более. Структура мира, по сути, прежняя: фрагментированная, с экранами загрузки между зонами. Рендеринг при этом не был ахиллесовой пятой движка. Starfield доказал, что Bethesda умеет строить масштабные миры с приличной визуальной достоверностью.
А вот переход на Unreal как раз мог бы обернуться новыми проблемами. Интеграция с существующими пайплайнами означала бы серьёзный пересмотр производственных процессов. И еще следует добавить рост нагрузки на железо. Тот же Oblivion Remastered с UE5 выжимает даже современные системы. Просадки по кадрам видны невооружённым глазом.
Всё указывает на то, что Bethesda останется при своём. Creation Engine 2, применённый в Starfield, – не просто апдейт, а почти заново собранный каркас. Его слабости очевидны, но и преимущества никто не отменял. Скорее всего, TES VI тоже выйдет на собственной платформе, пусть и с серьёзными правками, навеянными прошлыми провалами.