Разработчики уделили ИИ много времени.

Судя по всему, Grand Theft Auto 6 ожидает значительный скачок в развитии по сравнению с нынешней частью, о чем свидетельствуют находки в утечке прошлогодней сборки. Пользователь Reddit Tobbelobben, изучая утечку сборки, наткнулся на меню AI DEBUG, содержащее множество опций тестирования, которые проливают свет на новые сведения о механиках и возможностях игры.

Помимо системы ProceduralMotion, намекающей на динамическую анимацию, реагирующую на условия игры, пользователь обнаружил такие компоненты, как EmotionalLocoRequests, Expressions и Gesture entries. Эти элементы указывают на то, что неигровые персонажи (NPC) будут обладать способностью передачи эмоций через систему передвижения, улучшенную мимику и т.д.

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Меню AI Debug для Grand Theft Auto 6 также содержит дополнительные сведения о продвинутом искусственном интеллекте у NPC. Оно намекает на вероятность того, что животные станут более интеллектуальными, чем когда-либо, благодаря наличию функции AnimalIntelligence, обещающей более глубокое взаимодействие с дикой природой.

В то же время ИИ человеческих NPC, судя по всему, находится на пороге значительного прогресса. Система AIMemory указывает на то, что NPC будут запоминать действия и решения игрока. Это, в свою очередь, повлияет на последующее взаимодействие. Кроме того, меню намекает на интригующую возможность NPC воспринимать запахи, исходящие от игрока или других NPC.

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Дальнейшее изучение меню AI Debug позволяет обнаружить систему фракций, которая может быть усовершенствованной версией той, что была ранее в San Andreas, а также динамическое окружение, способное изменяться в зависимости от действий игрока и развития сюжета.