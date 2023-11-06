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Судя по всему, Grand Theft Auto 6 ожидает значительный скачок в развитии по сравнению с нынешней частью, о чем свидетельствуют находки в утечке прошлогодней сборки. Пользователь Reddit Tobbelobben, изучая утечку сборки, наткнулся на меню AI DEBUG, содержащее множество опций тестирования, которые проливают свет на новые сведения о механиках и возможностях игры.
Помимо системы ProceduralMotion, намекающей на динамическую анимацию, реагирующую на условия игры, пользователь обнаружил такие компоненты, как EmotionalLocoRequests, Expressions и Gesture entries. Эти элементы указывают на то, что неигровые персонажи (NPC) будут обладать способностью передачи эмоций через систему передвижения, улучшенную мимику и т.д.
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Меню AI Debug для Grand Theft Auto 6 также содержит дополнительные сведения о продвинутом искусственном интеллекте у NPC. Оно намекает на вероятность того, что животные станут более интеллектуальными, чем когда-либо, благодаря наличию функции AnimalIntelligence, обещающей более глубокое взаимодействие с дикой природой.
В то же время ИИ человеческих NPC, судя по всему, находится на пороге значительного прогресса. Система AIMemory указывает на то, что NPC будут запоминать действия и решения игрока. Это, в свою очередь, повлияет на последующее взаимодействие. Кроме того, меню намекает на интригующую возможность NPC воспринимать запахи, исходящие от игрока или других NPC.
Дальнейшее изучение меню AI Debug позволяет обнаружить систему фракций, которая может быть усовершенствованной версией той, что была ранее в San Andreas, а также динамическое окружение, способное изменяться в зависимости от действий игрока и развития сюжета.