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Razg0n_blog
Запуск Linux на CPU вышедших до Pentium I станет недоступен из-за новых изменений в кодой базе
Наличие функции TSC, которая не поддерживается данными ЦП, станет обязательным
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В последнее время в ядре Linux наметился отказ от поддержки устаревших процессоров. Совсем недавно фанаты Open Source лишились возможности запускать свежие версии ОС на Intel i486, так как из конфигурации ядра исчезли настройки для него.

Изображение: Grok

Сейчас стало известно, что процесс оптимизации кода набирает обороты и правкой системы Kconfig с убиранием опции M486 дело не ограничится. Разработчики Linux планируют сделать поддержку счетчика временных меток (TSC) обязательной для процессоров семейства x86, а этому условию соответствуют лишь Pentium I и более поздние модели.

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Счетчик временных меток позволяет подсчитывать количество циклов CPU, прошедших с момента последнего сброса. Это дает возможность сравнительно легко определять время работы процессора. Начиная со свежих сборок ядра, от наличия данного метода отказаться нельзя.

Изображение: phoronix.com

Патч с указанным изменением будет включен в ветку «x86/cpu». Одновременно с этим пути кода, которые ведут в обход использования TSC, будут удалены. Но это еще не конец, так как далее последуют новые правки в рамках масштабных действий по очистке Linux от поддержки устаревших процессоров. А данный патч уже определенно попадет в ядро Linux 7.2, поскольку он находится в репозитории «TIP», откуда изменения перетекают в основной репозиторий Linux для слияния.

#процессор #linux #open source
Источник: phoronix.com
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