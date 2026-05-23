Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Финальный выпуск видеокодека AV2 намечен на 29 мая 2026 года
Новый видеокодек предлагает на 30% более эффективное сжатие
реклама

С момента выхода открытого кодека AV1 прошло 8 лет, и вот теперь, наконец, подошла к концу разработка его продолжения в лице AV2. Официальный анонс AV2 состоялся 16 сентября 2025 года, но первые наработки стартовали еще в середине 2021-го, так что полный цикл создания программного обеспечения занял около 5 лет.

Изображение: Leonardo.ai

Как заметили в сообществе Reddit, ответственная за разработку AV2 организация AOMedia опубликовала изменение в репозитории AOMedia AVM, которое прямо указывает на дату выпуска финальной версии AV2 — «2026-05-29 v1.0.0». Таким образом, отставание от ранее намеченного плана составило всего полгода.

Как заявляется, открытый видеокодек AV2 предложит на 30% больший коэффициент сжатия по сравнению с AV1. Также отмечается направленность на виртуальную и дополненную реальность, реализация расширенного диапазона качества изображения и добавление одновременной доставки нескольких видеопотоков в одном с возможностью их раздельного отображения.Изображение: Videocardz.com

реклама

Как и AV1, новый формат не требует лицензионных отчислений, поэтому его внедрение может произойти относительно быстро, в течение пары-тройки лет. В случае с NVIDIA данная функция, вероятно, будет одной из тех, которые заставляют пользователей мигрировать на новое поколение GPU.

Интересно, что открытое ПО для воспроизведения AV2 уже активно тестируется. Так, на выставке CES 2026 команда VideoLAN продемонстрировала воспроизведение видео в 1080p на ноутбуке без аппаратной поддержки AV2 посредством программного декодера dav2d.

#программное обеспечение #av2 #видеокодек
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
LIAN LI представила СЖО HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным дисплеем
Телескоп JWST обнаружил гигантскую планету с температурой, близкой к земной
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
AMD впервые за долгое время выпустила новый графический драйвер для видеокарт Polaris и Vega
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Климатологи из США обнаружили под океаном гигантскую разогревающую грядущий Эль-Ниньо структуру
AMD выпустила новые графические драйверы Adrenalin 26.5.2 для Forza Horizon 6 и 007 First Light

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter