Новый видеокодек предлагает на 30% более эффективное сжатие

С момента выхода открытого кодека AV1 прошло 8 лет, и вот теперь, наконец, подошла к концу разработка его продолжения в лице AV2. Официальный анонс AV2 состоялся 16 сентября 2025 года, но первые наработки стартовали еще в середине 2021-го, так что полный цикл создания программного обеспечения занял около 5 лет.

Изображение: Leonardo.ai

Как заметили в сообществе Reddit, ответственная за разработку AV2 организация AOMedia опубликовала изменение в репозитории AOMedia AVM, которое прямо указывает на дату выпуска финальной версии AV2 — «2026-05-29 v1.0.0». Таким образом, отставание от ранее намеченного плана составило всего полгода.

Как заявляется, открытый видеокодек AV2 предложит на 30% больший коэффициент сжатия по сравнению с AV1. Также отмечается направленность на виртуальную и дополненную реальность, реализация расширенного диапазона качества изображения и добавление одновременной доставки нескольких видеопотоков в одном с возможностью их раздельного отображения. Изображение: Videocardz.com

реклама

Как и AV1, новый формат не требует лицензионных отчислений, поэтому его внедрение может произойти относительно быстро, в течение пары-тройки лет. В случае с NVIDIA данная функция, вероятно, будет одной из тех, которые заставляют пользователей мигрировать на новое поколение GPU.

Интересно, что открытое ПО для воспроизведения AV2 уже активно тестируется. Так, на выставке CES 2026 команда VideoLAN продемонстрировала воспроизведение видео в 1080p на ноутбуке без аппаратной поддержки AV2 посредством программного декодера dav2d.