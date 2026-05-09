В компании считают, что он остается актуальным

Технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович заявил, что в основе операционной системы Windows 11 лежит Win32 API, который был написан еще в 90-е. Тем не менее по словам легендарного разработчика, древний код продолжает оставаться актуальным даже в 2026 году и замены ему на данный момент нет.

Марк Руссинович известен созданием пакета полезных утилит Sysinternals, предназначенного для диагностики и настройки Windows. В корпорации он не только занимает место чиновника верхнего уровня, но и, являясь программистом, глубоко понимает внутреннюю структуру и принципы работы ОС от Microsoft.

Как говорит Руссинович, в те времена сообщество размышляло о летающих автомобилях и лунных базах, которые должны появиться к 2026 году, а не о Win32, но будущее оказалось более прозаичным. Данное признание подчеркивает то, что Microsoft смотрит правде в глаза и признает недостатки Windows.

В настоящий момент компания проводит структурную трансформацию Windows с целью повысить производительность, сократить накладные расходы и улучшить надежность. Это должно удержать пользователей от миграции на более перспективные платформы в лице Linux и Mac.

Как указывает Руссинович, причиной живучести Win32 служит существование огромного багажа приложений, которые основаны на данном API. В период появления Windows 8 Microsoft планировала осуществить перезапуск Windows API и перейти на что-то иное, например на WinRT. Однако всё пошло не так, как ожидалось.