Пользователи стали собирать меньше ПК с нуля из-за удорожания ОЗУ и накопителей

Продажи потребительских материнских плат в 2026 году существенно снизились относительно прошлого года, так как пользователи начали собирать меньше ПК с нуля, из-за выросших цен на комплектующие, особенно на оперативную память и накопители.

Последнее стало следствием продолжения инвестиций в ИИ, включая перераспределение производственных мощностей на создание специализированных ускорителей вычислений и развитие сопутствующей инфраструктуры. Последний тренд в лице ИИ-агентов придал индустрии мощный импульс, в результате чего NVIDIA, Intel и AMD нарастили выпуск железа для ИИ ЦОД, уводя низкомаржинальный десктопный сегмент на дальний план.

Производители материнских плат напрямую ощутили на себе влияние того, что пользователи откладывают апгрейд ПК и сборку новых машин. Это выражается не только словами аналитиков, но и подкрепляется отчетами вендоров. В контексте ASUS продажи рухнули на 33%, так как в первой половине 2026 года она реализовала всего 5 млн плат, хотя в прошлом году ей удалось продать 15 млн. Ожидается, что компании придется сильно постараться, чтобы к концу года выйти на цифру хотя бы в 10 млн проданных устройств.

MSI и Gigabyte также почувствовали сокращение спроса, хотя и в немного меньшей степени. Компании сократили план на 2026 год до 9 и 8,4 млн, что означает снижение на 22% и 24% относительно 2025 года, когда было продано 11,5 и 11 млн плат. Наиболее сокрушительный удар был нанесен ASRock, чьи показатели обвалились на 37% — с 4,3 до 2,7 млн единиц. В результате, рынок материнских плат для четырех брендов сократился на 28%. Впрочем, частичная переориентация на ИИ-серверы сглаживает ситуацию.