Razg0n_blog
Протестирован прототип памяти 3D X-DRAM, которая по плотности в 10 раз превосходит DRAM
Новый тип DRAM открывает возможности для кратного увеличения объема ОЗУ в компьютерных системах

Компания NEO Semiconductor продемонстрировала прототип памяти 3D X-DRAM и привлекла дополнительное финансирование для продолжения реализации проекта. Тестовые чипы POC показали, что 3D X-DRAM можно изготавливать по существующим технологиям производства 3D NAND, накладывая дополнительные слои DRAM, вместо стекирования, как у HBM.

Первые испытания нового типа памяти выявили следующие характеристики:

  • Задержка при чтении и записи: менее 10 нс
  • Время сохранения данных в ячейках без подзаряда: более 1 с при 85 °C (в 15 раз лучше, чем у DRAM с 64 мс по стандарту JEDEC)
  • Время до сбоя из-за помех при выполнении операций в соседних ячейках: более 1 с при 85 °C
  • Количество циклов перезаписи: более 10^14

3D X-DRAM имеет несколько конфигураций для различных типов задач. Например, память с ячейками типа 1T1C (один транзистор, один конденсатор) оптимальна в качестве базового решения наравне с DRAM и HBM. В свою очередь, для ИИ и вычислений в ОЗУ лучше подойдет схема 3T0C (три транзистора, без конденсаторов).

Третий тип ячейки 1T0C представляет собой один транзистор с плавающим затвором, в котором хранится заряд, при этом конденсаторы, склонные к утечке данных, отсутствуют.. Снижение количества компонентов уменьшает размер структуры и дает возможность изготавливать память с высокой плотностью, а также производить вычисления и создавать гибридные системы.

Что касается сравнения с передовой на данный момент HBM, то последняя уступает 3D X-DRAM по экономической эффективности. Из-за сложности производства память HBM должна пройти множество испытаний, прежде чем ее можно будет использовать в серверных чипах.

Более простая 3D X-DRAM с монолитной, а не послойной структурой, требует меньшего количества проверок. Следовательно, в долгосрочной перспективе она способна вытеснить HBM за счет сокращения издержек и повышения рентабельности.

#память #3d x-dram
Источник: wccftech.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
2
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
3
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
5
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
1
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
Мессенджер XChat от Илона Маска дебютировал в магазине Apple AppStore
+
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
Представленный недавно чип AMD Ryzen 9 9950X3D2 опередил все процессоры Intel по продажам на Amazon
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
2
Осмеянный покупатель акций Intel оказался в выигрыше спустя год — $700 тыс превратились в $1,89 млн
+
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
19
ЦБ РФ: Снижение инфляции займёт меньше времени, чем потребовалось NASA для возвращения на Луну
7

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
+
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
2
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Алисия Степс
15:25
o_O уже начали, раньше подписки всякие за 1000 рублей подключали в месяц, щас ради "нашей" же безопасности Защиту аж самого Интырнета включают, да ЕЩЕ И БЕСПЛАТНО, божечки, вы это слышали - БЕСПЛАТНО....
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Viverna
15:20
так скажем все игры на любителя, на 5500 XT 8Гб спокойно запускаются игры: Avowed, TQ2, Stalker2, EldenRing, DS2, Батла 6, BG 3/4, Horizon F. West, Crysis 3 Remaster и т.д. - весь вопрос как и с каким...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Шериф
15:18
Салопёрд, так когда тебе ноги начнут ломать за неэффективную работу?
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Шериф
15:17
Каклопёрд, так когда тебе ноги начнут ломать за неэффективную работу?
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
asdf2026
15:02
Шаббат соблюдаешь, немец?
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
asdf2026
15:02
Фонтанка.вру это желтая газетенка
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Waramagedon
14:52
гАлимые отмазы это у вас, по факту идёт война и телеграм теперь оружие массового поражения для всех кто пользуется. Не путайте свободу с предательством.
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Viverna
14:51
3050 это с 1660S с поддержкой лучей куртки, вопрос зачем 3050 лучи, если она их не тянет
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Waramagedon
14:49
«Фонтанка.ру» - это клозэт
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Viverna
14:48
Для 6500XT : 4 Gb Vram, 64 bit шина памяти, 4 линии PCI-E, отсутствие аппаратного кодера видео - это ее диагноз
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
