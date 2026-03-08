Новый недорогой ноутбук от Apple показал неплохие результаты в Geekbench 6

Приход Apple в сегмент дешевых портативных ПК стал реализацией плана компании по охвату всех ценовых ниш и удовлетворению потребностей максимального количества пользователей. Тем не менее, уже признанный народным MacBook Neo некоторые приняли скептически, учитывая не самый высокий потенциал по аппаратной части.

По их мнению, новинка на смартфонном процессоре Apple A18 Pro по соотношению цены и качества должна уступать вышедшему пять лет назад MacBook Air с полноформатным Apple M1. Однако последние тесты обоих устройств развеяли все сомнения по поводу производительности MacBook Neo.

Так, в однопоточном бенчмарке Geekbench 6 доступный MacBook обошел MacBook Air M1 на внушительные 43,2% — 3450 баллов против 2410. Вместе с тем, в многопоточном режиме разница составила 1,15% в пользу последнего — 8702 против 8803. Таким образом, по итогам тестов MacBook Neo продемонстрировал отличные скоростные характеристики, учитывая стоимость в $599 на старте продаж.

Процессор Apple A18 Pro, ставший основой MacBook Neo, подвергся изменениям. iGPU утратил одно ядро и стал 5-ядерным, хотя оригинальная графика в iPhone 16 Pro и Pro Max 6-ядерная. В итоге производительность MacBook Neo в бенчмарке Geekbench 6 Metal оказалась на 12,5% ниже, чем у MacBook Air M1.

Несмотря на это, в целом новинка от Apple имеет лучшее соотношение цены и производительности, если сравнивать с MacBook Air M1. А что касается качества изготовления и времени автономной работы, то здесь MacBook Neo впереди большинства среднебюджетных ноутбуков на Windows.