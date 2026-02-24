Они спроектированы при сотрудничестве с Mediatek и базируются на архитектуре ARM

Издание Wall Street Journal сообщает, что в первой половине 2026 года NVIDIA намеревается выпустить свои новейшие центральные процессоры для портативных ПК, которые энтузиасты с трепетом ожидают в последнее время.

Новинки от "зеленого" лагеря будут построены по принципу современных гибридных чипов с интеграцией в одном устройстве CPU, GPU и NPU. В течение следующих нескольких месяцев после запуска OEM-производители, включая Lenovo и Dell, запустят производство ноутбуков с APU NVIDIA, хотя конкретные сроки появления готовых продуктов на рынке не указываются.

Может быть интересно

Первые процессоры NVIDIA получили наименования N1 и N1X. В их основе лежит не привычная архитектура x86, а более эффективная ARM. Согласно отчету, свою руку к проекту приложила небезызвестная Mediatek, что объясняет выбор архитектуры. Применение ARM вместо x86 позволит N1 и N1X сделать Windows-ноутбуки тонкими, легкими, энергоэффективными и похожими на MacBook.

Существование процессоров NVIDIA в кремнии подтверждается упоминанием на сайте Lenovo нескольких моделей Yoga и Legion, которое на данный момент удалено, и утечкой списка поставок Dell, где модель Dell 16 Premium была протестирована с инженерным образцом N1X.

Считается, что оба APU NVIDIA построены на базе процессора GB10 Superchip, используемого в мини-ПК NVIDIA DGX Spark AI. N1X приписывают наличие 20 ARM-ядер и GPU c 48 ядрами. Анонс новинок может состояться на мероприятии NVIDIA GTC 2026, которое пройдет 16-19 марта.