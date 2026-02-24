Новый стандарт памяти повысит производительность локальных ИИ-приложений в портативных устройствах

Kioxia Corporation, которая играет не последнюю роль на рынке NAND, объявила о начале поставок первых образцов флеш-памяти поколения UFS 5.0, которые вендоры смогут протестировать на своих устройствах.

Новый стандарт был официально представлен JEDEC в октябре прошлого года. На текущий момент основные этапы сертификации UFS 5.0 завершены и производители памяти перешли от теории к реализации в кремнии.

UFS 5.0 — это новейший стандарт, призванный существенно увеличить производительность портативных устройств, таких как высококлассные смартфоны, которые оснащены функциями искусственного интеллекта. Основная задача состоит в том, чтобы повысить скоростные характеристики подсистемы памяти для обеспечения быстрой работы больших языковых моделей прямо на девайсе.

UFS 5.0 включает в себя спецификацию MIPI M-PHY 6.0 с режимом HS-Gear 6, благодаря которому теоретическая пропускная способность в двухканальном режиме может достигать внушительных 93,2 Гбит/с или 10,8 ГБ/с.

Kioxia поставляет клиентам готовый комплект, включающий в себя контроллер собственной разработки и память BiCS FLASH 8-го поколения. Размеры комплекта составляют всего 7,5 x 13 мм, что экономит место и делает процесс проектирования гибче. Образцы позволят клиентам, которые разрабатывают хост-системы, проводить тестирование производительности и совместимости с UFS 5.0.