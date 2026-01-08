С ее помощью можно оперативно включить новый апскейлер NVIDIA

Технология масштабирования DLSS 4.5 шагает по планете, заменяя устаревшую DLSS 4. Многие геймеры рады с головой погрузиться в игры с DLSS 4.5, но далеко не каждый из них сразу сумел разобраться в тонкостях активации новомодного апскейлера от NVIDIA.

К счастью, в сообществе компьютерных энтузиастов есть достаточно разбирающихся в теме, кто готов поделиться опытом. Среди них оказался блогер с YouTube-канала EDWARD Gaming, который записал краткий видеообзор на тему включения DLSS 4.5.

Согласно ролику, первым делом следует открыть приложение NVIDIA, установленное на ПК. Далее необходимо осуществить переход к вкладке "Драйверы" из вертикального меню в левой части окна. В случае, если не установлена последняя версия драйверов, то необходимо обновиться, так как DLSS 4.5 доступен в версиях 591.74 и выше.

После предыдущих процедур кликаем на вкладку "Графика" из левого меню и далее в отображаемом списке выбираем нужную нам игру. Листаем до конца вниз открывшийся список с графическими настройками для конкретной выбранной игры и меняем параметр "Замещение DLSS - предустановки модели" на "Последняя". Нажимаем применить и DLSS 4.5 готов к работе.

Если же требуется применить DLSS 4.5 сразу ко всем играм, то перед переопределением настройки "Замещение DLSS - предустановки модели" нужно выбрать вкладку "Глобальные параметры" в верхней части приложения NVIDIA.