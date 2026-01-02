Платформа на AM4 остается более чем актуальной в 2026 году

Многие геймеры с ограниченным бюджетом задаются вопросом, какой процессор выбрать в начале 2026 года, чтобы не переплатить и получить достойный FPS. Специалисты издания Hardware Unboxed прогнали тесты актуальных недорогих CPU, тем самым развеяв сомнения относительно их возможностей.

Так, согласно итоговым результатам в 14 AAA-играх, лучшим процессором по соотношению цены и производительности оказался легендарный Ryzen 5 5600X. Он обогнал конкурента в лице Core i5-12400F, вооруженного памятью DDR4, на приличные 16%.

Вместе с тем, переход Core i5-12400F на DDR5 не дает ему особых преимуществ, поскольку перевес в сторону "синего" лагеря оказывается равен жалким 2,6%. Зато заметно увеличивается стоимость всей сборки из-за дорогой ОЗУ.

Ryzen 5 5600X показал, что 6-ядерные CPU в 2026 году остаются более чем актуальными, так как по FPS в играх идут с 8-ядерниками почти вровень. Превосходство Ryzen 7 5700X, который также был включен в тесты, не превысило 3%, если сравнивать его с младшим собратом. Даже более быстрый Ryzen 7 5800XT ушел вперед всего на 5,2%.

Что касается Ryzen 5 7500F и Core Ultra 225F, совместимых исключительно с DDR5, то они продемонстрировали прирост FPS, равный максимум 19%. Таким образом, экономический смысл в их покупке можно сказать отсутствует, учитывая почти двукратную разницу в цене между комплектами DDR4 и DDR5 одинаковой емкости.

В результате Ryzen 5 5600X и его аналог Ryzen 5 5600 в 2026 году получают звание лучших игровых CPU для экономных геймеров. Кроме более демократичной по ценам ОЗУ DDR4 их позиции усиливают доступные материнские платы с сокетом AM4.

