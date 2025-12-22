Корпус для ценителей ретро-стиля

Многие не приветствуют стиль современных корпусов с RGB-подсветкой, предпочитая более сдержанные варианты. Еще одна категория пользователей и вовсе желает скрыть помпезную сущность своего ПК в более скромной форме.

Специально для них компания SilverStone в начале этого года анонсировала модель FLP02, которая одновременно обладает ретро-дизайном середины 90-х и предлагает актуальную внутреннюю компоновку. Сегодня стало известно, что компания не отказывается от свой идеи, и скоро новинка окажется на полках магазинов.

Основным заметным отличием SilverStone FLP02 от своих собратьев является вид и содержание передней панели. Кнопка включения стандарта AT здесь номинальна и вместо переключения она отжимается.

Кнопка "Turbo" в свою очередь не бустит частоту CPU, а переопределяет режим работы вентиляторов на более агрессивный. Цифровое табло рядом отображает текущий рабочий цикл вентиляторов.

SilverStone FLP02 имеет в своем распоряжении три функциональных отсека 5.25", в которые можно поместить стандартное оборудование, например BD-RW привод. Выше находится док с парой разъемов USB 3.2 Type-A, одним USB 3.2 Gen 2 Type-C 10 Гбит/с и одним mini-jack 3.5".

Внутри корпуса присутствуют два посадочных места для 3,5" HDD, а также корзина для еще двух накопителей аналогичного форм-фактора. В отличие от древних корпусов, здесь блок питания размещен снизу, что улучшает температурный режим системы, а габариты позволяют уместить видеокарту длиной до 386 мм и кулер высотой до 182 мм.

Во фронтальной части доступна установка двух 120-мм вентиляторов, в задней — одного 140-мм, в верхней — трех 120-мм или 280-мм / 360-мм СЖО. Размеры корпуса составляют 232 мм (Ш), 494 мм (В), 472 мм (Г).