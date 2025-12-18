Они дадут возможность Intel противостоять AMD в сегменте игровых процессоров

Похоже, что Intel готовится осуществить легендарное возвращение на рынок высокопроизводительных процессоров для ПК после провала линейки Arrow Lake-S и проблемных Core 13-го и 14-го поколений. "Красные" доминируют в сегменте игровых CPU и "синие" намерены серьезно потеснить конкурента, взяв на вооружение новые для себя технологии.

Ранее в прошлом месяце были раскрыты характеристики четырех моделей с разблокированным множителем. Теперь они дополнительно подтверждены. Как уже говорилось, дополнительный объем кэша bLLC "Big Cache" получат исключительно оверклокерские ЦП серии Core Ultra 400.

В соцсети X инсайдер Haze2K1 еще раз заявил о появлении в Nova Lake-S всего четырех вариантов: 16 P / 32 E, 14 P / 24 E, 8 P / 16 E и 8 P / 12 E.

Все они дополнены четырьмя энергоэффективными ядрами LPE. Возможно, новая серия процессоров будет именоваться по-другому, например, на манер Panther Lake, где присутствуют идентификаторы X7 и X9.

В итоге, самый топовый CPU NovaLake-S будет обладать 52 ядрами и 288 МБ bLLC-кэша. И хотя пользователям придется приобретать новую материнскую плату с сокетом LGA 1954, команда инженеров Intel работает в направлении того, чтобы последний поддерживал более чем две линейки процессоров.

Выход Core Ultra 400 запланирован на вторую половину 2026 года. Intel заявила, что Panther Lake и Nova Lake позволят ей вернуть лидерство и обойти AMD.