Всего за 1% от цены GeForce RTX 4090

В последние недели многие заметили, что стоимость графических ускорителей прошла дно и начала расти. Этому во многом способствует планомерное повышение доходности майнинга, а также оптимизация поощрительных программ на маркетплейсах.

Однако, даже в подобных условиях геймеры с очень ограниченным бюджетом вполне могут рассчитывать на запуск абсолютного большинства современных игр, поскольку б/у рынок сейчас просто переполнен всевозможными вариантами.

Например, всего за 3000 рублей или 0,16 МРОТ можно приобрести GeForce GTX 1050, которая до сих пор поддерживается свежайшими драйверами NVIDIA. Последние тесты в актуальных проектах показывают, что данная модель определенно имеет право называться игровой видеокартой.

Так, в популярных онлайн-шутерах, таких как PUBG, Fortnite и The Finals частота кадров при использовании GeForce GTX 1050 стремится преодолеть отметку в 60 FPS. В COD Warzone Season 1 можно наблюдать примерно 50 FPS, а Counter-Strike 2 заметно больше сотни.

Что же касается "тяжелой артиллерии" в лице графонистых ААА-тайтлов, то здесь, результат, конечно, немного проседает, но играбельность всё еще остается на приемлемом уровне, учитывая отсутствие мультиплеерной составляющей. И, хотя во многих случаях приходится прибегать к активации разрешения 720p, разобраться в происходящем на экране при этом все еще возможно.

Невероятно, но преобладающее количество прошлогодних хитов, включая Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Deadspace Remake, The Last of Us Part I, Remnant 2, Starfield, можно сказать, летали на GeForce GTX 1050, демонстрируя плюс-минус околоконсольный FPS. А в Hogwarts Legacy удалось получить все 60.

К сожалению, потенциал семилетнего GPU GP107, не безграничен, и новейшие игры, задействующие передовые графические технологии, ему уже не под силу. Среди подобных проектов можно перечислить Alan Wake 2 и Avatar: Frontiers of Pandora. Очевидно, что 10 FPS в первом случае и 15 FPS во втором не позволят в полной мере насладиться геймплеем, но для прожженных геймеров, заставших первые графические адаптеры для ПК, игровой процесс будет вполне себе плавным.

Таким образом, массовое внедрение технологий масштабирования изображения значительно продлило срок актуальности бюджетных видеокарт прошлых поколений, отстрочив для многих апгрейд на более дорогое железо. И, если ранее модели начального уровня отправлялись в утиль спустя пару лет после покупки, то теперь их, фактически, можно передавать по наследству.