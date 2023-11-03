Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Демис Хассабис из Google заявил, что искусственный интеллект представляет реальную угрозу
Потенциально системы искусственного интеллекта могут причинить вред человечеству, например, создав биологическое оружие.

реклама

 Демис Хассабис, руководитель отдела искусственного интеллекта Google в Великобритании, выразил обеспокоенность по поводу потенциальных угроз, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Он сравнил риски, связанные с ИИ, с рисками изменения климата. Его опасения связаны с возможностью того, что системы искусственного интеллекта станут сверхразумными и причинят вред, например, создав биологическое оружие.

«Мы должны относиться к рискам, связанным с ИИ, так же серьезно, как и к другим крупным глобальным проблемам, таким как изменение климата», — сказал он, также указав на возможность того, что ИИ может облегчить создание биологического оружия. «Международному сообществу потребовалось слишком много времени, чтобы скоординировать эффективный глобальный ответ на это, и сейчас мы живем с последствиями этого. Мы не можем позволить себе такую же задержку с ИИ». Он даже предложил создать независимую организацию, подобную Межправительственной группе ООН по изменению климата, для управления ИИ. 

реклама

В ответ на эти опасения Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic совместно объявили о создании Фонда безопасности искусственного интеллекта стоимостью 10 миллионов долларов, целью которого является продвижение исследований по разработке инструментов для оценки и тестирования наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта. Эта инициатива поистине поворотный момент в истории искусственного интеллекта.

Важно отметить, что некоторые опасения, высказанные такими экспертами в области ИИ, как Хассабис, были встречены со скептицизмом, учитывая действия крупных технологических компаний. Например, в 2020 году Google подверглась критике за увольнение специалиста по этике ИИ Тимнита Гебру и исследователя ИИ Маргарет Митчелл, которые были соавторами статьи, описывающей различные риски ИИ.

К ним относятся опасения по поводу воздействия ИИ на окружающую среду, его воздействия на маргинализированные сообщества, предвзятости в обучающих данных, проблем с проверкой огромных наборов данных и возможности ИИ обманывать людей.

 

Одним из существенных противоречий в области искусственного интеллекта является то, что, хотя такие эксперты, как Хассабис, предупреждают о рисках выхода сверхразумных систем искусственного интеллекта из-под контроля, они активно участвуют в разработке таких технологий. Эта сложная взаимосвязь между осторожностью и развитием ИИ подчеркивает продолжающиеся дебаты о безопасности и этике ИИ.

В заключение, дебаты вокруг потенциальных угроз ИИ для человечества сложны и включают в себя смесь искренних опасений со стороны экспертов по ИИ, усилий по обеспечению безопасности ИИ и практических проблем, связанных с балансированием технологического прогресса с этическими соображениями.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

#google #угроза человечеству #исскусвенный интеллект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google расширяет функции обнаружения блокировщиков рекламы на YouTube
Google прекращает поддержку Chrome на Android 7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
30
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
63
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
21
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
9
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
47
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
+
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2

Популярные статьи

"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
8
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
19
Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
+
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Инопресса: Залужный маневрирует резервами для сдерживания наступления ВС РФ
+
Техническое обслуживание пакета дешёвых фонариков
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
07:59
Правильно делают. работают как работали. и показывают другим пример. Видимо уйти с нашего рынка нереально ибо заводы построены, и Россия просто переоформит их а владелец получит ноль. из Беларуси та...
Украина внесла работающую в РФ Nestle в список международных спонсоров конфликта
Дмитрий
07:51
там не апскейлы а шейдеры новые типа. которых нет в некоторых старых картах поэтому они и не тянут.
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Дмитрий
07:49
я как то купил нфс 2015 года. думал ну щас то уже багов нет. как же я ошибался. пока проходил 4 бага жирных словил. финальная гонка вообще была в одиночестве без врагов. из-за багов)
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Дмитрий
07:47
там очень долго запрягают. первые полчаса фильма можно спать
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
FelsheR-BAN100712
07:45
Есть аналогичная память - отлично работает с амд - брать можно. И она самая дешёвая с @3200, сл16 и гарантией 5 роков.)) Как раз в прошлом месяце выбирал для A320M-K. Встала как родная с ХМР профилем...
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
Дмитрий
07:43
о чем говорить если в 11 винде даже пейнт и будильник надо скачивать из магазина.
Из Windows 11 убраны приложения «Карты» и «Кино и ТВ»
Дмитрий
07:41
4090 берегись. скоро затычка интела догонит
Новый драйвер повышает производительность видеокарт Intel Arc A до 750% в DX11 играх
Дмитрий
07:40
так может у амд таких дыр нету.
NVIDIA исправила уязвимости в новых драйверах для устаревших видеокарт и операционных систем
Дмитрий
07:37
Я бы вообще не рассказывал подробности. зачем врагу знать как оно работает. потомучто начнется охота на эти самолеты дрло они уже на них покушались.
Starfield получит поддержку технологии DLSS уже в следующем большом патче
Дмитрий
07:35
ждем цену
MSI представила линейку игровых QD-OLED мониторов к выставке CES 2024
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем