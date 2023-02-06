Пока американцы стараются "догнать" мечты Дональда Фреддеровича, в которых их гиперзвуковые ракеты "made in USA" достигают скоростей полета в 24 тысяч км/ч (около 20 Махов), а по факту "на сейчас" не могут достичь потолка и в 5-8 Махов, Китай не говорит, но делает.
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Так китайское чудо-оружие догнало и перегнало аналогичное поделие американцев.
На днях Пекин раскрыл тактико-технические данные своей новинки в мире гиперзвука, специализированной противокорабельной ракеты YJ-21 корабельного же базирования.
Новость новостью, но американцы бдительно следят и с тревогой наблюдают, как Китай смог воплотить "в металл и топливо" свою триаду гиперзвука. Иначе говоря, теперь китайские военные могут организовать пострелушки "гиперзвуком" как "с земли", так и с надводных кораблей и самолетов.
YH-21E. Источник фото: twitter.com
НОАК поделилась информацией в Weibo (в контакте по-китайски), что ракеты YJ-21 достигают скоростей в 10 Махов. Как мы понимаем, эта информация не для внутренней аудитории, а конкретно для американских "партнеров", которым будет спаться еще хуже и неприятней.
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Шутка ли, теперь самый могущественный океанский флот в мире "в случае чего" абсолютно беззащитен перед такой штуковиной. Да и надо ли говорить, даже без БЧ такой "ломик" без проблем справится с корабельной броней и отправит на дно морское любой корабль Америки.
И ещё раз о "конкретности" намёка: разглашение сверхсекретных данных в соцсети должно остудить горячие головы заокеанских ястребов по поводу нагнетания ситуации с Тайванем.