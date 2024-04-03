Боевая часть ракеты оснащена гиперзвуковым планирующим блоком

Что может сделать государство, на которое возложены практически все имеющиеся в мире экономические, военные, политические и финансовые санкции, если захочет быть на плаву, наглядно показала КНДР. По сообщению местной прессы, ракетные силы северокорейской республики с успехом выполнили испытательные стрельбы. Причем была запущена не простая ракета или артиллерийский боеприпас, а самый настоящий гиперзвуковой проект с баллистической траекторией полета, работающий на твердотопливных элементах. Сам тип ракетного вооружения классифицирован, как ракета средней и большой дальности, и называется «Хвасонпхо-16Б». Об этом пишет российский ТГ-канал «Военный обозреватель».





реклама

ТГ-канал «Военный обозреватель».





Согласно открытому пресс-релизу, в качестве ударной части используется планирующий блок, способный развивать во время своего движения гиперзвуковую скорость. В ходе испытаний подтвердилось, что для этого типа ракеты не является проблемой преодолеть 1000 километров. Причем в момент отделения от разгонного модуля ударный блок летел, одновременно выполняя противозенитные маневры в вертикальной плоскости. А сам «скачущий полет» Хвасонпхо-16НА, как её ещё иначе называют, проходил в диапазоне от 72 км до 101 км.





ТГ-канал «Военный обозреватель».





Таким образом Пхеньян наглядно доказал, что гиперзвук – это не только про Россию или КНР с Ираном, но и про КНДР.