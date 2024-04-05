Гонка вооружений между Японией и Северной Кореей вышла на новый уровень - эскалация напряженности, чреватая серьезными последствиями для стабильности и безопасности в регионе.

С одной стороны, Пхеньян испытал гиперзвуковое оружие и объявил о планах по запуску целой группировки спутников-шпионов. С другой стороны, Япония тестирует радар противоракетной обороны нового поколения, а также форсирует закупки крылатых ракет и размышляет об обновлении своего альянса с Соединенными Штатами. Противостояние между Северной Кореей и Японией переходит в гиперзвуковой режим. Новая гонка вооружений набирает обороты: спутники-шпионы, гиперзвуковые ракеты, системы ПРО следующего поколения - и конечно же обновленный двусторонний альянс по безопасности между США и Японией. В кадрк пуск новой северокорейской баллистической ракеты"Хвасонпхо-16Б"

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Американский новостной журнал Newsweek и ряд других источников сообщили, что Северная Корея планирует запустить несколько спутников-шпионов к концу этого года, отметив тем самым 11-летие своей космической отрасли. Запуск разведывательного космического аппарата в этом месяце последует за успешным выводом на орбиту первого спутника наблюдения Malligyong-1, осуществленным Северной Кореей в ноябре прошлого года.

Заместитель генерального директора Национального управления аэрокосмических технологий Северной Кореи Пак Кён Со заявил, что Malligyong-1 свидетельствует об успехах правящей Трудовой партии Кореи в укреплении национальной обороны путем покорения космического пространства. Он добавил, что в этом году планируется запустить еще "несколько" разведывательных космических аппаратов.

Новые спутники позволят КНДР идентифицировать, отслеживать и наблюдать за силами, средствами и контрмерами Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии как на полуострове, так и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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В статье Newsweek говорится, что возможности Северной Кореи в области разведки заметно расширились благодаря сотрудничеству с Россией, активизировавшемуся во время конфликта на Украине.

Создаваемая Северной Кореей группировка спутников-шпионов также может существенно улучшить ее возможности в плане целеуказания. Кроме того, Пхеньян активно испытывает гиперзвуковое оружие, что является следующим логическим этапом в развитии его мощного ракетного арсенала.

Развивая потенциал в области разведки, наблюдения, рекогносцировки (ISR) и захвата целей (TA) - пишет издание The Japan Times, - Северная Корея испытывает новейшую гиперзвуковую твердотопливную ракету средней дальности под названием Hwasong-16B.

Авторы статьи отмечают, что за испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, заявивший, что ракета Hwasong-16B является важнейшим элементом системы ядерного сдерживания страны. Он пообещал и дальше наращивать ядерный арсенал Северной Кореи, чтобы противостоять "врагам" страны - имея в виду США, Южную Корею и Японию.

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The Japan Times отмечает, что, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи оценил, что ракета пролетела около 600 километров, и упрекнул КНДР в преувеличении результатов полета, однако признал, что технологии Северной Кореи совершенствуются.

Государственное информационное агентство KCNA сообщило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты в неустановленном месте в Северной Корее. Снимок сделан 6 января 2022 года. Фото: KCNA

.Как отмечает Japan Times, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи оценил, что ракета пролетела около 600 километров, и упрекнул КНДР в преувеличении результатов полета (Пхеньян говорит о дальность в 650км), однако признал, что технологии Северной Кореи постоянно совершенствуются.

Тем не менее, в том же докладе подчеркивается, что неясно, насколько Северная Корея усовершенствовала свои технологии, чтобы обеспечить "живучесть" боевых блоков гиперзвуковых твердотопливных и межконтинентальных баллистических ракет в тяжелых условиях входа в атмосферу.

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В декабре 2022 года издание Asia Times писало, что твердотопливные ракеты имеют ряд преимуществ перед жидкотопливными аналогами. Среди них - более простая конструкция без сложных трубопроводов и насосов, отсутствие нестабильного жидкого топлива, более длительный срок хранения, повышенная мобильность и более быстрая предполетная подготовка.

Все это позволит Северной Корее поражать цели без предупреждения. Успехи Северной Кореи в области космической разведки и целеуказания заставили Японию пересмотреть свою оборонительную стратегию, сделав упор на возможности дальнего "контрудара". Однако упреждающий удар по ракетному арсеналу Северной Кореи или ее руководству сопряжен с риском ядерного возмездия.

Учитывая этот риск, Токио, скорее всего, сфокусируется на технологиях, позволяющих сбивать приближающиеся ракеты, а также на подрыве северокорейской "цепи поражения" - потенциала ISR и TA, а также каналов связи и передачи данных в системе командования последней.

Ранее в этом месяце портал Warzone сообщил, что крупные надводные боевые корабли нового поколения ВМС Японии, оснащенные системой "Иджис" (ASEV), завершили критически важные испытания по отслеживанию космических целей. По данным экспертов Warzone, радиолокационная станция AN/SPY-7(V)1, установленная на ASEVs, успешно подтвердила свою способность отслеживать мишени за пределами земной атмосферы, что необходимо для эффективного развертывания перехватчиков SM-3, предназначенных для уничтожения баллистических ракет на среднем участке полета.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прогуливается на фоне межконтинентальной баллистической ракеты в марте 2022 года. Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

В декабре прошлого года Asia Times сообщила, что, хотя японские ASEV в первую очередь предназначены для защиты от баллистических ракет и районов, не охваченных комплексами ПРО Японии наземного базирования, а также для высвобождения большего количества американских и японских военных кораблей с целью применения противолодочных ракет, - их модернизация в течение срока службы может позволить им стать мощной противопехотной платформой.

В число таких апгрейдов может входить разрабатываемый совместно с США "перехватчик на участке планирования" (Glide Phase Interceptor, GPI) и рельсовые пушки.

Вместе с тем, японские ASEV могут создать серьезные операционные проблемы и иметь критические уязвимости. Поддержание ASEV в круглосуточной боевой готовности может оказаться более сложной задачей по сравнению с аналогичной задачей для наземных оборонных систем. Кроме того, японские ASEV, скорее всего, станут приоритетными целями для ракетных подразделений Китая и Северной Кореи.

Помимо того, что ASEV обладает противопехотным потенциалом, приобретение Японией американских ракет "Томагавк" позволит ее боевым кораблям наносить дальнобойные удары по позициям КНДР и Китая.

В прошлом месяце японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK сообщила, что американские ВМС приступили к обучению личного состава Сил самообороны Японии (JSDF) навыкам применения крылатых ракет "Томагавк". Это произошло после того, как Токио подписало с Вашингтоном соглашение о приобретении 400 таких боеприпасов.

В октябре прошлого сообщалось, что Япония планирует приобрести 200 ракет в 2026 и 2027 финансовых годах и оснастить все свои восемь эсминцев "Иджис" ракетами "Томагавк" к концу 2027 года.

Однако пока Япония не вполне ясно представляет себе, как она планирует использовать этот потенциал для нанесения ответного удара. Японское руководство рассматривает различные варианты, включая удар по базам противника, предотвращение и пресечение ракетного нападения, контратаку, упреждающий удар, противоракетную оборону и комплексную противовоздушную и противоракетную оборону.

Тем не менее, западные эксперты ожидают, что возможность нанесения контрудара принесет пользу американо-японскому альянсу, что приведет к улучшению совместных операций и усилит сдерживание. В то же время в силу различных причин Объединенное оперативное командование (OPCON) до сих пор не интегрировано в альянс.

Не исключено, что ситуация скоро изменится. В прошлом месяце газета Financial Times (FT) сообщила, что Соединенные Штаты и Япония планируют реорганизовать военное ведомство в последнем для усиления оперативного планирования, причем планы будут обнародованы позднее в этом месяце.

FT отмечает, что в настоящее время американо-японские военные операции осложнены тем, что силам самообороны Японии приходится координировать свои действия с Индо-Тихоокеанским командованием вооруженных сил США (USINDOPACOM) на Гавайях, которое находится в 19 часах лета от Токио на расстоянии 6 200 километров, а не с военным командованием США в Японии (USFJ).

В статье FT сообщается, что США рассматривают возможность создания новой объединенной оперативной группы в составе американского Тихоокеанского флота, которая в перспективе будет базироваться в Японии. В нем также говорится, что одним из вариантов является модернизация USFJ. Японские моряки на борту корабля Морских сил самообороны Японии (JMSDF) JS Hyuga сажают MV-22 Osprey американских морпехов во время учений Dawn Blitz 2015 у побережья Южной Калифорнии. Photo: Asia Times Files / AFP / Mark Ralston

Авторы статьи отмечают, хотя частичное совместное размещение командований США и Японии может повысить сдерживающую ценность американо-японского альянса и увеличить скорость реагирования на региональные угрозы, такие моменты, как отсутствие четкого руководства и рабочих контактов, выделение необходимых ресурсов, субординация и межслужебное соперничество, могут привести к серьезным проблемам.