Об очередных успехах КНДР в области гиперзвукового оружия

Председатель Ким Чен Ын на фоне новой ракеты. Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA)

После окончания конфликта на Корейском полуострове, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) оказалась в международной изоляции. Западный мир записал КНДР в разряд стран "изгоев". Впрочем, даже международная изоляция не помешала Пхеньяну развивать собственную оборонную промышленность. Больших успехов удалось достичь в последние годы, особенно в области разработки и производства ракетного вооружения.

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Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA)

Стало известно, что Северная Корея испытала новую гиперзвуковую ракету средней и большой дальности. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как сообщается, испытания ракеты "Хвасонпхо-16Б" были произведены 2 апреля 2024 года. Испытательным пуском руководил лично глава страны Ким Чен Ын. Запущенная ракета была оснащена гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

Как заявлено, целью проведённых испытаний стало подтверждение характеристик ракеты, в том числе особенностей траекторий планирующего и "скачущего" полёта, а также проверка боковой манёвренности. Для достижения этих целей искусственно были ограничены скорость, высота и дальность полёта изделия.

Пуск ракеты "Хвасонпхо-16Б". Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA)

В ходе испытаний новая ракета преодолела 1000 километров при максимальной траектории чуть более 73 километров из-за установленных ограничений. А вообще максимальная высота полёта ракеты составляет около 100 километров.

P.S. Можно только догадываться какое напряжение возникло в Сеуле, Токио и Вашингтоне во время этого испытательного пуска.