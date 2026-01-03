Это не начало кризиса, а продолжение прошлогоднего падения в сфере торговой недвижимости.

400 заведений уличного питания или даже больше могут перестать работать в российской столице в этом году. По словам старшего руководителя, главы департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, цифры этого года на 10% выше, чем в прошлом.

Так, в Москве в позапрошлом году перестали работать 312 кафе и ресторан, а в 2025-м 381 заведение. Эксперты подсчитали, что опираясь на обновление актуального налогового законодательства, скачок операционных расходов, трудности с персоналом, можно сделать расчеты, что в текущем году закроются от 380 и до 420 точек общественного питания в столице.

По словам Шиляевой, в 2025 году перестало работать сетевое заведение «Хлеб насущный», хорошо себя показавшее на протяжении последних 20 лет. Ушла в прошлое и сетевая организация кафе-пекарен Paul. Её последняя точка перестала работать в мае прошлого года.





Перестали функционировать 15 кафе «Шоколадница» и 8 точек ресторанного общепита «Якитория». Уменьшилось на 8 единиц количество работающих кофеен «Даблби».

Что интересно, в прошлый и позапрошлый годы именно общественное питание было одним из немногих прибыльных типов торговой недвижимости, демонстрируя увеличение товарооборота в отличие от других сфер бизнеса.

Добавила Шиляева ещё одну причину, почему ресторанному бизнесу в Москве так плохо. По словам чиновницы, в российской столице ресторанам сложно из-за большой конкуренции, традиционной для отечественного мегаполиса. Причем очень часто новички торговли уличного питания «забывают» проводить скрупулезный расчет финансовой модели своего заведения, из-за чего так высока скорость закрытия нового бизнеса.