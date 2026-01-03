ProKino
В Москве в 2026 году могут закрыться 400 кафе и ресторанов
Это не начало кризиса, а продолжение прошлогоднего падения в сфере торговой недвижимости.

400 заведений уличного питания или даже больше могут перестать работать в российской столице в этом году. По словам старшего руководителя, главы департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, цифры этого года на 10% выше, чем в прошлом.

Так, в Москве в позапрошлом году перестали работать 312 кафе и ресторан, а в 2025-м 381 заведение. Эксперты подсчитали, что опираясь на обновление актуального налогового законодательства, скачок операционных расходов, трудности с персоналом, можно сделать расчеты, что в текущем году закроются от 380 и до 420 точек общественного питания в столице.

По словам Шиляевой, в 2025 году перестало работать сетевое заведение «Хлеб насущный», хорошо себя показавшее на протяжении последних 20 лет. Ушла в прошлое и сетевая организация кафе-пекарен Paul. Её последняя точка перестала работать в мае прошлого года.


  Источник изображения: mamado.su      

Перестали функционировать 15 кафе «Шоколадница» и 8 точек ресторанного общепита «Якитория». Уменьшилось на 8 единиц количество работающих кофеен «Даблби».

Что интересно, в прошлый и позапрошлый годы именно общественное питание было одним из немногих прибыльных типов торговой недвижимости, демонстрируя увеличение товарооборота в отличие от других сфер бизнеса.

Добавила Шиляева ещё одну причину, почему ресторанному бизнесу в Москве так плохо. По словам чиновницы, в российской столице ресторанам сложно из-за большой конкуренции, традиционной для отечественного мегаполиса. Причем очень часто новички торговли уличного питания «забывают» проводить скрупулезный расчет финансовой модели своего заведения, из-за чего так высока скорость закрытия нового бизнеса.

#москва #москва новости #новости москвы #российский бизнес
7
Показать комментарии (7)
Популярные новости

Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
1
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
2
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
5
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
1
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
2
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
1
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
250
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
5
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
17
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
15

Сейчас обсуждают

Imun
19:09
Чё за муср? Онеплюс это что?
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
Шеша сидит с компа
19:06
завидуйте нищук, я побежал гамиться
На птицефабрике под Новосибирском запущена линия сортировки яиц с использованием оборудования из КНР
Китя.
19:05
Вот скачай. по гамай. а потом и расскажешь.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
linux4ever
19:05
Зацени по какой кошерной цене выцепил максимальную глобалку:
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
Bernigan
19:05
Нет, смотрел обзор
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
19:04
играл в нее ?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
19:04
Ну я и говорю про неё, выглядит как рандомный Резик, ничего особенного
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
IRanPast
19:03
Вообще-то виноваты сайты cisco. Неожиданно?
Роскомнадзор заявил о своей непричастности к временной недоступности в РФ сервисов обновлений Linux
Китя.
19:00
Эту крякнули. Качаю 76GB вешает.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
brokencoin
18:59
Тоже пользуюсь Суно для саундтреков. Даже сделали целый альбом с Максом Вальтером (это который написал "Мешок", "Паразит", "Браконьер" и много других годных циклов)
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
