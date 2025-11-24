Благодаря соосному расположению винтов вертолёт обходится без использования хвостового винта и приспособлен к выполнению сложных фигур пилотажа

Пилоты разведывательно-ударного вертолета Ка-52 во время показательного выступления в рамках международного форума Dubai Airshow 2025 показали новую фигуру воздушного пилотажа.

Зрители и профильные специалисты увидели, как российский «Аллигатор» выполнил элемент «Поворот на горке на 540 градусов». Так, в ходе демонстрации элемента, при достижении верхней точки траектории, вертолёт подвисает на месте и осуществляет полный оборот в одной плоскости. После воздушная машина как бы «доворачивается» и движется вниз. И, как проинформировал отечественных журналистов ТАСС глава экипажа Александр Чередниченко, до вчерашнего демонстрационного полёта данную фигуру нигде не показывали.

Источник изображения: ТАСС

А мы отметим, что осуществление таких сложных элементов полёта не в последнюю очередь возможно благодаря соосной схеме расположения винтов «Аллигатора» – ведь именно два винта, движущихся в противоположном положении относительно друг друга, очень способствуют демонстрации таких непростых фигур, где надо осуществить повороты вокруг собственной оси. Для примера можно указать «трюк», когда Ка-52 демонстрирует разворот с угловой скоростью 120 градусов за секунду, параллельно набирая высоту. Визуально это похоже на спираль.

И, как резюмировал офицер, элементы для программы специально подбирались для демонстрации максимально красивого зрелища, причем все фигуры плавно переходили одна в другую.

Известно, что все программы воздушных трюков многократно проверяются и лишь после согласовываются с организаторами главного мероприятия.

Интересный факт – Ка-52 был единственной винтокрылой машиной выставки Dubai Airshow 2025, которая не только демонстрировалась в рамках наземной экспозиции, но и поднималась в воздух для показательных полётов.