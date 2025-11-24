Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
Машина с кондиционером, но большинство потенциальных покупателей не уверены, что только за систему кондиционирования воздуха и 16-клапанный мотор стоит платить 1.7 млн. рублей.

Продажи внедорожного автомобиля Lada Niva Sport в России экстремально упали. Снижение достигло пятикратной величины. И по мнению редакции российского ТГ-канала «Mash»,из-за низкого потребительского спроса производство спортивной «Нивы» может полностью прекратиться.

Не в последнюю очередь на зримое уменьшение покупательского интереса среди российских граждан повлияли многочисленные видео подтверждения, которые запечатлели частые кадры масляных луж под отечественной машиной. Из-за этого свидетельства и без того небольшие продажи чуть ли не полностью остановились. 


«Нишевой» внедорожник за 1.7 млн. рублей покупать никто в РФ почти не хочет. Источник изображения: Мотор.ру

Так по сведениям журналистов Mash совсем недавно спортивную «Ниву» выпускали в количестве 250 единиц в месяц, но теперь «внедорожный спорткар» выпускают количеством не более 50 штук. И как прокомментировали дилеры, даже продажа одной Lada Niva Sport уже заметный успех. Поэтому уже прямо сейчас высшему менеджменту Lada приходится придумывать, как поступать – что-то сделать с комплектацией и изменить подход к ценам на модель, либо сделать более резкий шаг – назвать производство Lada Niva Sport неудавшимся экспериментом и совсем отказаться от выпуска машины.  

И действительно, машина, которая стоит почти 2 млн. рублей (1.7 млн. если быть точным), не несет в себе почти ничего нового: без стойкого к коррозии покрытия, с устаревшей коробкой передач. Да и силовая 16-клапанная установка, как показали текущие продажи, не удивила потенциальных покупателей.


Lada Niva Sport Turbo для ралли «Шелковый путь» пусть получила мотор мощью в 280 л.с. Источник изображения: РГ

И теперь клиенты если и смотрят на «Ниву», то только на Legend. Она стоит почти в 2 раза дешевле – 1 млн. И даже отсутствие кондиционера и «обычный» 8-клапанный мотор тут не помеха.

В АвтоВАЗе стараются же не выдавать своего огорчения, заявляя, что «всё идёт по плану». И в качестве антикриза представители компании озвучили версию, что Lada Niva Sport изначально задумывалась как нишевая модель, поэтому столь малый спрос не является настоящей проблемой.  

#автоваз #автоновости #автоновости россия #внедорожники #lada niva sport #лада нива
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казахстан приостановил участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
4
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
Reuters: Проект США по разработке ПРО «Золотой купол» сталкивается с трудностями
+
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Bloomberg: Эсминец ВМС США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу
3
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
+
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
9
Подрядчики Пентагона нечаянно высадились в Мексике и объявили местный пляж территорией США
+
MWM: Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для борьбы с авианосцами США
+
Китайский беспилотник манипулировал системой АЗН и выдал себя за британский истребитель Typhoon
+
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
11
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
3
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
НАТО отрабатывает нанесение ударов по восточному флангу в рамках учений Neptune Strike
1
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
1
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
6
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
5
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
1

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
3
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
2

Сейчас обсуждают

Сергей Иншаков
01:24
Придет, и оттдрючит все хламудэ🤙
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
Alex TOPMAN
00:50
Тут надо учить уже взрослых - не привязывать карты к аккаунтам. Тем более, к детским.
МВД предупреждает родителей о раздачах фейковых подарков для детей в игровых чатах в Roblox
Entity
00:33
Прекрасная статья, спасибо, даже домохозяйки поймут!
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
Руслан Знамов
00:17
С детства учат не брать конфеты у чужих людей ...
МВД предупреждает родителей о раздачах фейковых подарков для детей в игровых чатах в Roblox
Ilikethat
23:58
Ну да, дочитал, там где грунт с Аполлона, можно дальше не читать.🥱
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
Терминатор
23:47
А вы нервомот. Есть только 1 производитель видеокарт и он монополист. а какой не сложно догадаться.
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
Терминатор
23:34
5090 Аsus matrix слабее чем 9070хт.
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
23:20
Спустя 17 лет бестолочи из гугла, стали о чём то догадываться про вертикальные вкладки, которые есть в нормальных браузерах.
Google тестирует вертикальные вкладки в браузере Chrome
Родион Вестов
23:20
По одной из версий именно после этого столкновения энергия взрыва привела к тому что Земля стала живой.
Стартап Sunday Robotics создал домашнего робота Memo для помощи по хозяйству
lighteon
23:16
915 даже Pentium D не читает, не то что Core 2 Duo ..
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter