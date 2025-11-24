Машина с кондиционером, но большинство потенциальных покупателей не уверены, что только за систему кондиционирования воздуха и 16-клапанный мотор стоит платить 1.7 млн. рублей.

Продажи внедорожного автомобиля Lada Niva Sport в России экстремально упали. Снижение достигло пятикратной величины. И по мнению редакции российского ТГ-канала «Mash»,из-за низкого потребительского спроса производство спортивной «Нивы» может полностью прекратиться.

Не в последнюю очередь на зримое уменьшение покупательского интереса среди российских граждан повлияли многочисленные видео подтверждения, которые запечатлели частые кадры масляных луж под отечественной машиной. Из-за этого свидетельства и без того небольшие продажи чуть ли не полностью остановились.





«Нишевой» внедорожник за 1.7 млн. рублей покупать никто в РФ почти не хочет. Источник изображения: Мотор.ру

Так по сведениям журналистов Mash совсем недавно спортивную «Ниву» выпускали в количестве 250 единиц в месяц, но теперь «внедорожный спорткар» выпускают количеством не более 50 штук. И как прокомментировали дилеры, даже продажа одной Lada Niva Sport уже заметный успех. Поэтому уже прямо сейчас высшему менеджменту Lada приходится придумывать, как поступать – что-то сделать с комплектацией и изменить подход к ценам на модель, либо сделать более резкий шаг – назвать производство Lada Niva Sport неудавшимся экспериментом и совсем отказаться от выпуска машины.

И действительно, машина, которая стоит почти 2 млн. рублей (1.7 млн. если быть точным), не несет в себе почти ничего нового: без стойкого к коррозии покрытия, с устаревшей коробкой передач. Да и силовая 16-клапанная установка, как показали текущие продажи, не удивила потенциальных покупателей.





Lada Niva Sport Turbo для ралли «Шелковый путь» пусть получила мотор мощью в 280 л.с. Источник изображения: РГ

И теперь клиенты если и смотрят на «Ниву», то только на Legend. Она стоит почти в 2 раза дешевле – 1 млн. И даже отсутствие кондиционера и «обычный» 8-клапанный мотор тут не помеха.

В АвтоВАЗе стараются же не выдавать своего огорчения, заявляя, что «всё идёт по плану». И в качестве антикриза представители компании озвучили версию, что Lada Niva Sport изначально задумывалась как нишевая модель, поэтому столь малый спрос не является настоящей проблемой.