Популярный способ мошенничества, в котором в роли обманутого может очутиться практически каждый.

Поступление цифрового перевода на личную банковскую карту от неизвестного лица может быть как обычной ошибкой, выполненной банком или физическим лицом, либо преднамеренным преступным действием со стороны кибермошенников. О том, если вы стали объектом такого воздействия, и как выйти из ситуации без психологических и финансовых потерь, поделились сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российской полиции.

Как бы это не звучало вполне обыденно, первым делом при помощи банковского приложения или банковского терминала нужно действительно проверить, что деньги были зачислены на ваш счет. Существует высокая вероятность, что информация о зачислении перевода на ваш банковский счет может быть ненастоящей. Для этого преступники по ту сторону экрана просто отправляют СМС, внешне схожее с обычным банковским уведомлением. Проще говоря, в текстовом сообщении могут быть указана сумма, которая технически вам так и не была зачислена, а является лишь схемой по введению вас в заблуждение.

Дальше, если после проверки счета вам действительно зачислили какую-то сумму, нужно сразу позвонить в банк, на имя которого открыт личный счет и проинформировать о переводе от неизвестного отправителя банковских работников. Дальше персонал банка обязан зарегистрировать официальное обращение и выполнить проверку по факту перевода.









Особенно представители Управления российской полиции отметили, что ни в коем случае нельзя заниматься самостоятельным «возвращением» чужих денег. Нельзя как пересылать на номер, с которого поступил «ошибочный перевод», как и отправлять на совершенно новые банковские реквизиты. В таком случае вы можете с 99% вероятностью стать уже участником мошеннической схемы, что потом будет довольно трудно опротестовать в судебной инстанции, если дойдет до этого дело. В сценарии, если вы всё-таки перевели на другие реквизиты, преступник может подключить методы социальной инженерии и обвинить вас в добровольном потворствовании совершению финансовых преступлений или финансированию незаконных организаций.

Поэтому самым правильным и вполне логичным решением будет ожидание действий со стороны банка, персонал которого и должен заняться последующим разрешением ситуации в рамках российского законодательства и своих внутренних протоколов.

А при наличии возможности задокументировать акт общения с преступниками, такие сведения необходимо оставить: в случае перехода разбирательств в судебную стадию или стадию общения с отечественными правоохранительными органами эта информация может значительно облегчить правильное разрешение ситуации.