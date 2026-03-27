Редкая удача улыбнулась форумчанину Reddit с ником ForkDryer. В сетевом магазине Walmart (видимо в США, но точная страна не указывается) он приобрёл новую видеокарту MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Edition за 80 долларов. С налогом она обошлась уже за 86,61, но всё равно вчетверо дешевле её реальной цены. Обычно данная модель стоит 400 долларов, при рекомендованной цене от 380 долларов. Даже бывшие в употреблении, они не продаются дешевле 100 долларов.

По словам удачливого покупателя, придя на распродажу в Walmart, на коробке с видеокартой он увидел наклейку с уценкой с 350 до 80 долларов. Стоит отметить, что версия на 8 Гб получила минимальную популярность, ввиду упора многих современных игр в объём видеопамяти. Поэтому за 350 долларов её никто не покупал.

Видеокарта MSI RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Edition (Overclocked Edition) имеет небольшой заводской разгон, но при этом среднюю производительность. Версия на 8 Гб видеопамяти рассчитана на игры в разрешении Full HD, а версия на 16 Гб уже способна потянуть 2К и даже 4К, в зависимости системных требований и настроек от конкретной игры.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

