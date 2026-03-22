Китайские видеокарты от компании Moore Threads в свежем драйвере v330.140 стали поддерживать апскейлер MTVSR. Но он предназначен прежде всего для повышения разрешения проигрываемого видео, а в играх пока не поможет.

Недавно стало известно о выходе свежего драйвера v330.140 для китайских видеокарт MTT S80 и MTT S70, в котором добавлена поддержка апскейлера MTVSR (Mthreads Video Super Resolution). Производит их компания Moore Threads, известная прежде всего своими графическими процессорами и видеокартами.

Источник изображения videocardz.com и Moore Threads Апскейлер (upscaler) — программа, онлайн-сервис или алгоритм, основанные на технологиях искусственного интеллекта. ИИ увеличивает разрешение изображения или видео «дорисовывая» недостающие пиксели, восстанавливая текстуры и убирая размытость. Это повышает чёткость и детализацию картинки. Данная технология стала следующим шагом после простого растягивания изображения, которое применялось в прошлые годы.

Moore Threads — китайская технологическая компания, которую основал в 2020 году бывший руководитель отделения Nvidia в КНР Чжан Цзяньчжун. Занимается разработкой собственных графических процессоров (GPU) и видеокарт (серии MTT S80/S70) для компьютерных игр, ИИ и центров обработки данных (ЦОД). Компанией была разработана архитектуру MUSA, что делает её потенциальным конкурентом Nvidia и AMD.

Технология MTVSR добавлена в свежий драйвер v330.140, однако стоит заметить, что это апскейлер не для игр, а для воспроизведения видео в режиме реального времени. Точнее для увеличения видео с низким разрешением во время воспроизведения (на лету), а не функция рендеринга в реальном времени для игр. Хотя для игр её со временем наверняка тоже адаптируют. Поддерживаются кодеки MPEG-2, H.264, H.265 и AV1. Работает технология на видеокартах MTT S80 и MTT S70, которые производятся для внутреннего китайского рынка. Наши энтузиасты наверняка ими тоже в ближайшие месяцы обзаведутся, учитывая скорость подорожания традиционных видеокарт.

Также есть небольшой нюанс — пока это тестовая технология и для её запуска необходимо отключение защиты Secure Boot и включение тестового режима Windows. В компании Moore Threads пояснили, почему в демонстрационном видео они использовали записанное игровое видео. Это связано с соблюдением авторских прав на фильмы и телевизионные передачи. Пояснение было сделано, чтобы не вводить пользователей видеокарт в заблуждение, что данная технология предназначена для игр.

Видеокарта MTT S80 несёт на борту 16 Гб видеопамяти GDDR6, по производительности она конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600. У MTT S70 с 7 Гб видеопамяти типа GDDR6, она стала аналогом видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050.

Выводы

Китайские производители комплектующих научились не только копировать западные технологии, но и создавать собственные. Пока ещё они далеки от совершенства, но начало уже положено. Напишите в комментариях, что вы думаете про китайские комплектующие, в частности видеокарты. Если кто-то ими пользовался или пользуется на текущий момент, то можете приложить скриншоты тестов из реальной производительности.

