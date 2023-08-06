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Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA

Предметом рассмотрения данной статьи будут графические ускорители верхнего ценового сегмента, с наиболее полными, выпущенными на рынок, конфигурациями GPU. Как лучшие демонстраторы возможностей технологий обоих производителей.
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Здравствуй уважаемый читатель!

Свое предпочтение этим картам Nvidia я отдавал потому что на момент своего выхода они предоставляли всегда больше за свою цену: в какой-то момент времени более отлаженные драйвера и более интересные технологии и широкие возможности, в какой-то момент отсутствие экспериментов над пользователями с внедрением HBM памяти, где-то отсутствие экспериментов с температурными нагрузками на железо и производимого шума на пользователя (привет R290X). При этом производительность сопоставимых зеленых карт на момент их актуальности в среднем была выше, в крайнем случае такой же.

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Текущая эра началась с выходом RTX карт.

Что такое RTX, как ее позиционирует копания?

RTX это платформа, которая состоит из архитектуры, программного обеспечения и комплектов разработки и библиотек. Все что в нее входит можно увидеть на слайде:

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Что в этот период предлагали в топовом сегменте компании?

Топовый ускоритель от Nvidia вышел на базе архитектуры Turing с rt и tensor ядрами — RTX2080Ti с 11Gb видеопамяти, привнесший в индустрию Ray Tracing (трассировку лучей) и Deep Learning Super Sampling, сокращённо DLSS (Сглаживание с алгоритмами глубокого обучения). Разработка архитектуры велась 10 лет.

Топовый ускоритель от AMD вышел на базе архитектуры RDNA – RX5700XT, обычная по своим возможностям архитектура, без каких-либо "изюминок" по типу RT и Tensor ядер, с 8Gb видеопамяти (объем которой на фоне конкурента почему-то никого не смущал). RX5700XT мог конкурировать в растеризации только с RTX 2070 и был третьим флагманом AMD после Vega 64 и Radeon VII, который пытался обойти GTX1080Ti.

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Выбор, для тех кому нужна была топовая видеокарта, был очевиден.


Следующими поколениями компаний стали карты на архитектурах Nvidia Ampere и AMD RDNA2.

В целом AMD удалось навязать конкуренцию. Ее старшие карты на базе RDNA2 (Navi 21) в обычной растеризации успешно конкурируют со старшими картами Ampere (GA102), имея чуть более высокую энергоэффективность.

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Видеокарты Nvidia имеют преимущество в виде более высокой производительности в трассировке лучей, более широкой совместимости с программами для рабочих задач, наличии технологий Nvidia broadcast (+RTX Voice), RTX video, Nvenc, CUDA, Optix и DLSS2. Последняя в своем развитии дошла до такого уровня, что в разрешениях 1440р и выше может не просто не ухудшать картинку, но и улучшать ее, подменяя собой неадекватно работающее встроенное в игру сглаживание.

DLSS 3.1 в данном случае это DLSS2 ver.3.1.x


AMD дала в среднем более большой объём памяти в своих продуктах, с более низким ценником. Так же, весомо позже, AMD вывела на рынок ответ на DLSS2 в виде FSR1.x-2.x (FidelityFX Super Resolution), который в последствии стал худшей технологией апскейлинга на рынке ввиду плохого конечного качества изображения и сложным в реализации апгрейдом, с единственным плюсом в виде возможности применения на картах любого производителя (впоследствии опцию работы на любых ускорителях предложил и Intel, при этом выдавая более качественную картинку). Ответы на остальные технологии и возможности карт Nvidia остаются невнятными, или из разряда раскрытия потенциала когда ни будь потом.


Объем памяти, более высокая энергоэффективность и цена — это, по сути, основные конкурентные преимущества которые смогла предложить компания AMD в этом поколении.

Нужно отметить что объём видеопамяти в 10GB для RTX3080 на данный момент в некоторых играх может выступать ограничением. Даже с учетом того что карте скоро 3 года, и проблемы с потреблением памяти часто тянутся от игр выпущенных под патронатом AMD (STAR WARS Jedi: Survivor, Resident Evil 4 Remake, Far Cry 6), либо пришедших с консолей с часто отвратительным качеством портирования (The last of us).

С учетом большого количества игр с трассировкой лучей (да с разным качеством, так как разработчики разные), с учетом общего комплекса возможностей, развивающегося DLSS2. выбор опять-таки не в пользу AMD. В конце концов скручивать картинку, утешая себя что «лучи не нужны» не каждый захочет.

Последние вышедшие поколения в лице архитектур Nvidia Ada Lovelace (AD102) и AMD RDNA3 (Navi 31) показали отставание AMD в производительности как растеризации так и трассировки лучей, несмотря на то что AMD улучшала производительность во втором сценарии. Nvidia обошла конкурента в энергоэффективности и внедрила технологию генерации кадров. AMD пообещала когда-нибудь потом выпустить HYPR-RX и FSR3.

В итоге с флагманом Nvidia красная компания конкурировать не может, объёмы памяти в верхнем ценовом сегменте достаточны, поэтому определяющими факторами выступают производительность, возможности и цена.

Не добавляют баллов AMD и скандал с запретом в играх под ее патронатом конкурирующей технологии DLSS, с учетом более высокого качества последней и большого распространения RTX карт это вызывает вопросы и сильно бьет по репутации красного гиганта.


Еще по теме: https://wccftech.com/whats-up-with-the-missing-nvidia-dlss-support-in-amd-sponsored-fsr-titles/

С учетом высокой производительности в большинстве задач, качественной работы околоигровых и профессиональных технологий, более широкой совместимости с рабочими приложениями, ну и более сильного маркетинга компании, карты Nvidia занимают львиную долю в системах пользователей и имеют более высокую ликвидность на вторичном рынке.


Изменится ли что-то в будущем? Покажет время. Пока же я выбираю Nvidia.

В пользовании были следующие модели: GTX580, GTX680, GTX780Ti, GTX980Ti, GTX1080Ti, сейчас владею RTX3080Ti.

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