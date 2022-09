По данным SecureList от Kaspersky более 91 000 вредоносных файлов были распространены под видом этих игр или связанных с ними инструментов.

Игры Minecraft и Roblox сегодня практически вездесущи. Обе игры доступны на нескольких платформах, включая консоли, ПК и даже мобильные устройства. К сожалению, их значительная популярность, особенно среди молодого поколения, делает их отличной мишенью для вредоносных программ и вирусописателей.

SecureList от Kaspersky недавно опубликовал данные исследований с января 2021 года по июнь 2022 года для изучения угроз безопасности в отношении игр. Их аргументация связана с карантином из-за пандемии - многие люди в это время вкладывали значительные средства в игровое программное обеспечение и игровое оборудование. Это создало широкие возможности для исследований, а злоумышленники могли наброситься на ничего не подозревающих жертв.

В отчете проанализировано 28 игр. Основные находки впечатляют, более 91 000 вредоносных файлов были распространены под видом этих игр или связанных с ними инструментов. Топ-5 компьютерных игр, которые использовались в качестве приманки для вредоносного ПО, выглядели следующим образом: Minecraft, Roblox, Need for Speed, Grand Theft Auto и Call of Duty. На мобильных устройствах в пятерку лучших вошли Minecraft, Roblox, Grand Theft Auto, PUBG и FIFA. В большинстве случаев вредоносное ПО было либо включено, либо замаскировано под чит для связанной игры.

В отчете также указывается количество затронутых пользователей и уникальных вредоносных файлов. Minecraft занимает первое место в обеих категориях. FIFA заняла второе место по уникальным файлам, в то время как Roblox претендует на позицию по большинству зараженных пользователей.