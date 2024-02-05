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Niko4123
The Legend of Zelda: Ocarina of Time показана в разрешении 8K/UHD на GeForce RTX 4090
на базе современного Unreal Engine 5.3

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В 1998 году Nintendo выпустила The Legend of Zelda: Ocarina of Time, первую часть серии своей успешной фэнтезийной франшизы в 3D, что сделало ее лучшей на сегодняшний день со средней оценкой в 99 баллов в 22 обзорах на на платформе Metacritic. Неизвестный ранее уровень детализации произвел революцию в жанре ролевых игр.

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Мы всегда хотели посмотреть, как будет выглядеть окружающая среда с современными технологиями, такими как разрешение 4K и DLSS, а также с новыми функциями Unreal Engine 5.

Помимо многих технологий из набора функций игрового движка Epic Games, новая редакция позже будет поддерживать DLSS, FSR и трассировку лучей в реальном времени. В последней сборке уже используется масштабирование искусственного интеллекта от Nvidia. Новая версия сейчас работает в виде демо в формате 8K/UHD на Geforce RTX 4090, как показывает видео с YouTube-канала Digital Dreams.


Сцена, демонстрирующая как Храм Времени, так и впечатляющую физику воды, широко использует новейшие возможности Unreal Engine 5.3.2.

Несколько игровых сборок нового издания теперь доступны на сервере Discord разработчика и в проекте Patreon. Сама Nintendo, что нетипично, позволяла фанатскому проекту развиваться своим чередом в течение многих лет, не предпринимая никаких действий против ремейка, хотя сейчас проект очень популярен.

В видео на YouTube последняя сборка работает стабильно и стабильно со скоростью 60 кадров в секунду в формате Full HD (1080p) на ноутбуке с процессором Intel Core i9-13980HX и графическим процессором GeForce RTX 4090. Другое видео демонстрирует затерянный лес и впервые было записано с помощью DLSS 3, включая генерацию кадров, реализованную с помощью плагина UE.

Еще более требовательные пейзажи в последнем видео 8K/UHD от Digital Dreams воспроизводились со скоростью 60 кадров в секунду на следующем оборудовании:

AMD Ryzen 9 7950X

32 GiByte DDR5-6000 CL36

Nvidia Geforce RTX 4090 OC

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По словам разработчика, в форматах Full HD (1080p) и WQHD (1440p) последняя сборка ремейка сравнительно не требовательна, несмотря на Unreal Engine 5.3. Текущие демо-версии созданы как демонстрационные и поэтому используют все доступные эффекты и технологии, чтобы показать, что на данный момент технически возможно.

#geforce rtx 4090 #the legend of zelda: ocarina of time #unreal engine 5.3
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