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Был опубликован первый обзор PlayStation 5 от зарубежных журналистов

Вышел обзор PlayStation 5 от зарубежных журналистов с издания IGN. Как никак, "новое поколение" чувствуется, однако, у консоли есть и свои минусы, о которых станет известно в этом посте.
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Журналисты с издания IGN и GameSpot, получившие для обзора новую консоль Sony, стали писать свои рецензии и отзывы. Одно из главных замечаний - размер консоли. PlayStation 5 в высоту 40 сантиметров, а в ширину 11, что больше той же PlayStation 3. Обзорщики видят проблему в цвете консоли: белый - может не вписываться в стилистику интерьера, а чёрный - даёт видимость отпечаткам пальцев и пыли. Для тех, кто овладел английским, будет приложен видео-обзор снизу, остальные же могут прочесть текст ниже.

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Подставка под консоль надлежащего качества, но выглядит "дёшево", однако, вертикальная подставка фиксируется с помощью винта, входящего в комплект, который можно запросто закрутить даже ногтем. Перегрева у консоли не наблюдается, скорость загрузки игр в некоторых случаях существенно возросла. Для установки игр даётся всего на всего 667 гигабайт памяти, расширение памяти возможно только с помощью внешних жёстких дисков, которые не выделяются особой надёжностью, хотя, в случаях с консолями это не особо важно.

Геймпад DualSense впечатлил обзорщиков, по их мнению он доставляет "особые ощущения" от игры, время его работы осталось прежнее - не более 8 часов, как и в прошлой его версии DualSchock 4, в тайтле Astro's Playroom геймпада может хватить на меньшее время - около двух часов. Рассказывать о Astro`s Playroom, думаю, не нужно, а если и нужно - лучше посмотреть это видео:

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В остальном геймпад только хвалят: он легче лежит в руках, эргономичнее, стики стали удобнее, D-Pad тоже радует. Геймпад консоли прошлого поколения DualSchock 4 можно будет использовать только в играх PlayStation 4, для новой версии консоли так и быть придётся привыкать к более качественному геймпаду. DualSense показывают всю свою красоту именно с использованием энергозатратной Astro`s Playroom, по словам обзорщиков он "выжимает максимум ощущений" из игры.

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PlayStation 5 таки может в 4K 60Hz. Ghost of Tsushima выдаёт стабильные FPS, игры PlayStation 4 стали работать без просадок, к примеру, Rise of Tomb Rider или The Evil Within. С Bloodborne 2 дела плохи, игра идёт в нестабильные 30 кадров из-за проблем движка. Также журналисты обратили внимание зрителей, что обратная совместимость на консоли от Sony более совершенная, чем у Xbox, у которой были замечены просадки в некоторых играх.

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Игры на PlayStation 5 загружаются быстрее, чем на консоли прошлого поколения, что, в принципе, логично. Если посмотреть на сравнение выше, скорость загрузки Spider-Man: Miles Morales выросла в целых пять раз, другие игры тоже дают неплохие показатели.

Так как консоли используют железо AMD, технологии Ray Tracing можно не ждать, хотя она позволяет добиться более высокой фотореалистичности. Исходя из вышесказанного можно подводить итоги:

Плюсы

  • Стабильная обратная совместимость;
  • 4k в 60 FPS;
  • Быстрая скорость загрузки игр;
  • Ассортимент игр и эксклюзивы;
  • Большее количество аксессуаров;
  • Стартовый пакет с 18 играми;
  • Новое охлаждение;

Минусы

  • Размер и вес консоли;
  • Нельзя вставить HDD;
  • Быстрый расход батарейки геймпада;
  • Отсутствие Ray Tracing;
  • Цена на игры возрастут до 5499 рублей;
  • Мощность уступает Xbox Series X;

Как по мне, даже не самая лучшая мощность всё-таки не должна Вас отговаривать купить именно PlayStation 5, ведь вместе с ней в придачу идёт стартовый пакет с несколькими интересными играми, что значительно сэкономит Ваши средства на старте. Тем более, когда эксклюзивов на ней больше в отличие от Xbox Series X, да и несмотря на мощность, консоль справляется с практически всеми играми.

Покупка консоли жителям России будет доступна только 19 ноября и только в онлайн-магазинах, связано это с пандемией, по цене 46999 рублей. Для жителей Украины уже доступен предзаказ, а выход консоли на рынок может быть 22-23 числа по цене 16799 гривен.

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