Автопроизводитель будет использовать их во всех своих передовых платформах

Qualcomm заключила долгосрочное соглашение с немецким автопроизводителем BMW о поставках полупроводникв для автомобилей нового поколения. В рамках сделки Qualcomm будет обеспечивать будущие платформы BMW чипами, в том числе для современных систем помощи водителю (ADAS). Источник изображения: Reuters

URL изображенияСотрудничество основано на платформе Snapdragon Digital Chassis – комплексном наборе аппаратных и программных решений для автомобилей с программно-определяемой архитектурой. Чипы Qualcomm будут отвечать за работу цифровой приборной панели, мультимедийной системы, систем искусственного интеллекта и вычислительных модулей, обеспечивающих функции помощи водителю.

По мере того как автомобили становятся все более похожими на «компьютеры на колёсах», производители нуждаются в высокопроизводительных вычислительных платформах, объединяющих обработку данных, связь, память и программное обеспечение в единую экосистему. Для Qualcomm автомобильное направление становится одним из главных драйверов роста на фоне замедления рынка смартфонов. Руководство компании рассчитывает, что автомобильный бизнес станет одним из основных источников выручки уже к концу десятилетия.