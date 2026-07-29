Операционная прибыль компании выросла на 44% по сравнению с прошлым годом

Компания Logitech отчиталась о результатах первого квартала 2026 финансового года, превзойдя ожидания аналитиков. Как сообщает Reuters, ключевым фактором сильной отчетности стало получение компанией компенсации в размере 61 миллионов долларов по ранее уплаченным импортным пошлинам в США. Источник изображения: Reuters

URL изображенияБлагодаря этому скорректированная операционная прибыль Logitech выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 290 миллионов долларов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне около 200 миллионов долларов. Выручка увеличилась на 7%, до 1,23 миллиардов долларов. Даже без учёта налогового возврата прибыль компании выросла примерно на 14%, что свидетельствует о сохранении спроса на продукцию бренда.

Наибольший вклад в рост продаж внесли игровые аксессуары, компьютерные мыши и клавиатуры. Вместе с тем Logitech предупредила инвесторов о возможных перебоях в поставках из-за временной остановки производства у одного из поставщиков полупроводников. По оценкам компании, это может сократить продажи во втором квартале примерно на 20 миллионов долларов, а в третьем – до 200 миллионов долларов, если проблема сохранится. Компания уже работает с альтернативными поставщиками компонентов и рассчитывает полностью устранить последствия перебоев к началу 2027 года.