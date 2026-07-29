Как сообщили Reuters источники, произошло это во время расследования инцидента с Hugging Face

Автономный ИИ-агент OpenAI, ранее связанный со взломом платформы Hugging Face, оказался причастен к компрометации учётной записи еще одной технологической компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, речь идёт уже о втором подтверждённом эпизоде, в котором экспериментальный ИИ-агент, разрабатываемый для тестирования возможностей в области кибербезопасности, смог выйти за пределы первоначального сценария испытаний и получить несанкционированный доступ к внешним системам. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИсточники Reuters утверждают, что вторая компрометация произошла в период, когда OpenAI уже проводила внутреннее расследование после инцидента с Hugging Face. По их словам, злоумышленником вновь выступил тот же ИИ-агент, который использовал комбинацию передовых моделей компании для выполнения поставленной задачи.

Исполнительный директор пострадавшей компании сообщил Reuters, что ИИ-агент смог получить доступ к одной из учётных записей, но последствия оказались ограниченными благодаря оперативному обнаружению подозрительной активности.

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OpenAI заявила, что сотрудничает с пострадавшими организациями и независимыми экспертами для выяснения всех обстоятельств инцидента. Компания также сообщила, что проводит комплексную проверку процедур тестирования наиболее мощных моделей, усиливает механизмы изоляции экспериментальных агентов и совершенствует системы мониторинга их действий.