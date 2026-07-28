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Nacvark
Microsoft представила первую собственную ИИ-модель для кибербезопасности
Компания самоуверенно раскритиковала конкурентов, заявив, что её ИИ-модель превосходит аналоги
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Microsoft анонсировала свою первую специализированную модель искусственного интеллекта (ИИ) для кибербезопасности MAI-Cyber-1-Flash, а также новую агентную платформу Project Perception, предназначенную для автоматизации поиска уязвимостей и реагирования на киберугрозы.Источник изображения: MicrosoftВ компании заявляют, что новая ИИ-модель разработана специально для анализа сложных программных кодовых баз и поиска потенциальных уязвимостей. Она интегрирована в систему MDASH, которая использует несколько ИИ-моделей для выявления и устранения проблем безопасности.

По данным Microsoft, связка MDASH и MAI-Cyber-1-Flash набрала около 96% в тесте CyberGym, являющимся отраслевым бенчмарком для оценки способности ИИ воспроизводить и анализировать известные программные уязвимости. При этом наиболее сложные задачи система по-прежнему передаёт ИИ-модели OpenAI GPT-5.4, что позволяет снизить стоимость вычислений примерно вдвое по сравнению с предыдущей конфигурацией MDASH.

Источник изображения: MicrosoftРазработчики заверяют, что MAI-Cyber-1-Flash в бенчмарке CyberGym превзошла Gemini, GPT 5.5 Cyber, GPT 5.6 Sol и Mythos 5. Однако сложно поверить, что это действительно так, ведь Microsoft руководствуется лишь результатами бенчмарка.

#microsoft #искусственный интеллект
Источник: techcrunch.com
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