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Nacvark
OpenAI представила обещанное «суперприложение» ChatGPT
Оно ориентировано на корпоративных клиентов.
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Компания OpenAI представила новый сервис ChatGPT Work, который объединяет возможности чат-бота и инструментов для автоматизации рабочих процессов. Решение ориентировано на корпоративных пользователей и позволяет выполнять широкий спектр задач – от подготовки документов и презентаций до создания сайтов, отчётов и электронных таблиц.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПриложение способно работать сразу с несколькими задачами и файлами, анализируя контекст проектов и помогая сотрудникам выполнять сложные задачи без необходимости владения навыками программирования. Новинка построена на базе новой ИИ-модели GPT-5.6, которую компания также официально представила.

Запуск ChatGPT Work стал очередным шагом OpenAI в борьбе за рынок корпоративных ИИ-решений. Компания рассчитывает сделать ИИ повседневым рабочим инструментом для специалистов различных профессий, а не только для разработчиков.. На первом этапе продукт смогут использовать подписчики тарифов Pro, Enterprise и Edu, а затем доступ расширят и для других категорий пользователей.

Усиление корпоративного направления происходит на фоне растущей конкуренции между крупнейшими разработчиками генеративного ИИ. Одним из главных соперников OpenAI остаётся Anthropic, которая также развивает интеллектуальных агентов для автоматизации офисной работы.

#openai #chatgpt #chatgpt work
Источник: reuters.com
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