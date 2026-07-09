Система подъёма поворотной платформы экскаватора СПЭГ 4-250-1,6, разработанная Иркутским машиностроительным заводом (ИРМАШ), использует сразу четыре домкрата и уже запатентована.

Для поднятия механической площадки вращения карьерного экскаватора, обычные домкраты непригодны. Спецтехника имеет сложные конструктивные схемы и большую массу. Иркутский машиностроительный завод (ИРМАШ) начал производство гидравлической системы СПЭГ 4-250-1,6, которая предназначена для безопасного подъёма поворотной платформы тяжелой спецтехники.

Фото: ir-mash.ru

Уникальность комплекса заключается в синхронном подъёме машины. Платформа поднимается равномерно четырьмя гидравлическими стойками — не рывками и без перекосов, благодаря инновационному решению российских конструкторов.

Система может поднимать экскаваторы массой до 1000 тонн. Производитель также выпустил комплект кронштейнов, благодаря которым систему можно адаптировать для подъема разных моделей спецтехники. Таким образом, СПЭГ 4-250-1,6 является универсальным решением для экскаваторов различных горнодобывающих предприятий. Разработчик впервые показал новую систему в видео на Rutube:

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span> На поворотной платформе карьерного экскаватора располагаются главные механизмы машины. Эту конструкцию необходимо поднимать и фиксировать на определенной высоте для технического обслуживания и ремонта различных деталей техники.

Фото: ir-mash.ru

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СПЭГ 4-250-1,6 включает в себя четыре гидравлических домкрата. Каждый из них имеет грузоподъёмность 250 тонн. Таким образом, они в целом удерживают нагрузку до 1000 тонн. Именно синхронность работы четырех агрегатов делает этот комплекс настоящей инженерной системой, а не просто комплектом независимых домкратов.