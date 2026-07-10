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kosmos_news
По мнению эксперта, частные мини-НПЗ смогут производить приемлемое топливо через 5-6 лет
Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов ожидает, что нелегальная переработка прямогонного бензина будет узаконена, но на двигателях такое топливо скажется по-разному.
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В контексте обсуждения текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе президент России поддержал предложение разрешить малому и среднему бизнесу производить бензин. Мини-НПЗ уже поступили в свободную продажу по цене от 1 млн рублей, однако в настоящее время они предназначены для предприятий, имеющих необходимые лицензии на деятельность по переработке нефтепродуктов. Сеть компактных НПЗ действительно может решить проблему нехватки топлива на рынке, считает эксперт в области энергетики Александр Фролов.
Изображение: нейросеть qwen

Создание сети мини-НПЗ является длительным и трудоемким процессом. Необходим источник сырья для переработки, оборудованная всем необходимым инфраструктура, налаженная система логистики. По мнению Фролова, реализация такого проекта для отдельного субъекта малого бизнеса займет 5-6 лет. Эксперт подтвердил, что для некоторых регионов присутствие на рынке частных НПЗ могло бы решить проблему нехватки топлива. Однако без поддержки властей такие проекты осуществить будет очень сложно. Инвестиции в малый НПЗ, по оценкам Фролова, составят от 2 млрд рублей. Окупиться может только крупный завод.

При этом, специалист напомнил, что в России насчитывается около 300 нелегальных нефтеперерабатывающих предприятий. Если оборудование будет сертифицировано, то такие заводы смогут выпускать топливо приемлемого качества — особенно учитывая временно ослабленные требования к продукции НПЗ.

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Фролов считает, что ранее нелегальные НПЗ могут начать производить не сам бензин, а полуфабрикаты для крупных заводов. Это может быть временным решением, пока ремонтируются предприятия. Впрочем, производить и товарный качественный бензин мини-НПЗ также могут, поскольку это не такой уж и сложный процесс, добавляет эксперт. Специалист обращает внимание, что на автомобильных двигателях такое топливо может сказаться по-разному. Он рекомендует «перед заправкой интересоваться на АЗС паспортом партии топлива: откуда пришел бензин, его характеристики».

#россия #производство #бизнес #топливо #бензин #нпз
Источник: svpressa.ru
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