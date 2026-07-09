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kosmos_news
Текущая сертификация самолёта Ил-114-300 не позволяет летать в дождь, жару и холод
Ограничения на эксплуатацию нового отечественного самолета установлены на основании объема сертификационных работ, пояснили в Росавиации.
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Росавиация выдала сертификат типа отечественному самолету Ил-114-300 в июне. Однако документация содержит ряд ограничений по эксплуатации воздушного судна, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание «Ведомости».Изображение: нейросеть qwen

Предшественник российского лайнера — созданный в 1980-х годах Ил-114-100 — мог эксплуатироваться при температуре от минус 30 °С до плюс 45 °С. Российскому лайнеру разрешено сейчас летать при температуре от минус 9 °С до плюс 25 °С. Также 300-й версии нельзя подниматься в воздух во время грозы или обледенения, в условиях мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосы.

В АО «Ил» заявили, что на самом деле испытания Ил-114-300 еще не завершены, а в июне был получен лишь базовый сертификат типа. Поэтому, естественно, возможности воздушного судна будут улучшены и максимально приближены к современным летно-техническим стандартам. В компании не уточнили, когда импортозамещенный самолет будет в полной мере пригоден к коммерческой эксплуатации.

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Между тем в Росавиации пояснили, что ограничения по эксплуатации судна определены в соответствии с осуществленными сертификационными полетами. АО «Ил» в настоящее время продолжает расширять ограничения карты данных сертификата. Разработчик самолета уже направил регулятору новую документацию о результатах постоянно проводимых испытаниях.

В Росавиации отметили, что ряд характеристик для полноценной эксплуатации требуют выполнения значительного объема испытаний. Эта работа происходит в несколько этапов. Что касается ограничений при эксплуатации техники при низких и высоких температурах, то часть этих сертификационных испытаний уже выполнена. Ожидается анализ представленных разработчиком документов.

Ил-114-300, разработка которого началась около десяти лет назад, призван заменить устаревшие отечественные Ан-24 и Ан-26, а также зарубежные ATR-72 и Bombardier Dash 8 на региональных маршрутах. Эксперты не исключают, что новый российский самолет получит допуск к полетам в грозу и в условиях обледенения в течение нескольких месяцев. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заверил, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все западные аналоги.

#россия #авиация #самолет #ил-114-300
Источник: lenta.ru
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