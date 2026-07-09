Xiaomi показала видео с тестами REDMI Note 17 Pro: телефон выдерживает удары дурианом и воздействие струи воды высокого давления. Смартфон получил сертификаты IP66, IP68, IP69 и IP69K.

За несколько дней до официального запуска Xiaomi выпустила ролики с испытаниями REDMI Note 17 Pro. В них компания делает ставку на прочность устройства: телефон бросают, бьют и поливают водой под большим напором. Маркетинговый ход привязан к недавнему обсуждению в сети повреждения краски автомобиля NIO на мойке.

Изображение: XiaomiTime

Первый ролик демонстрирует ударопрочность. REDMI Note 17 Pro подвергается прямым ударам футбольным мячом, другим смартфоном и дурианом — тропическим фруктом с твердой и острой кожурой. Дисплей после всех испытаний остается целым. Дуриан выбран не случайно: его кожура значительно тверже и опаснее при ударах, чем обычные предметы повседневного использования. Таким образом Xiaomi показывает, что смартфон выдерживает не только случайные падения, но и более серьезные воздействия.





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Второе видео – REDMI подверг Note 17 Pro воздействию сверхсильной струи воды в течение длительного времени. По заявлению компании, давление воды достаточно велико, чтобы сдвинуть автомобиль, но телефон испытание выдержал. Это соответствует заявленным уровням защиты: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Рейтинг IP69K особенно важен — он подтверждает устойчивость к воздействию струй горячей воды под высоким давлением. Для модели REDMI Note это редкая характеристика, которая может помочь устройству выделиться на конкурентном рынке смартфонов среднего ценового сегмента.





В тизере REDMI также содержится отсылка к недавнему вирусному обсуждению автомобилей NIO. В сети сообщалось, что водяной пистолет высокого давления повредил краску на автомобиле. NIO ответила, что пистолет был использован слишком близко, что превысило допустимый уровень. Упомянув этот контекст, REDMI делает свой тест более впечатляющим: если мойка высокого давления может повредить краску автомобиля, а смартфон выдерживает подобное испытание, значит, его прочность действительно высока.

Конечно, реальное использование отличается от контролируемых маркетинговых тестов. Однако серия REDMI Note традиционно известна выгодным соотношением цены и качества, емкими батареями и хорошими дисплеями.