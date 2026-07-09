Китайские власти утверждают, что Anthropic может передавать на свои серверы данные о местоположении пользователя и другие сведения без его согласия

Министерство промышленности и информатизации Китая, на заявление которого ссылается Reuters, опубликовало предупреждений о возможной угрозе в инструментах на базе искусственного интеллекта (ИИ) Claude Code для программирования. Китайские власти утверждают, что в ряде версий программы обнаружена функция, позволяющая Anthropic передавать на свои серверы данные о местоположении пользователя и другие сведения. Источник изображения: Reuters

URL изображенияКитайские власти рекомендовали государственным учреждениям и компаниям проверить используемые версии Claude Code и при необходимости обновить программное обеспечение либо отказаться от его использования до устранения выявленных рисков. При этом технические детали предполагаемой уязвимости в официальном предупреждении раскрыты не были.

Anthropic официально не комментировало информацию правительства Китая и не предоставило ответ на запрос Reuters.

Ранее в Alibaba Group ввели внутренний запрет на использование Claude в корпоративных целях, сославшись на потенциальную угрозу безопасности. Как позже выяснилось, речь шла о другом механизме, внедрённом Anthropic для предотвращения дистилляции своих ИИ-моделей.