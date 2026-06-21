Это может стать прецедентом для последующих разморозок средств

США и Катар обсуждают механизм, который позволит Ирану использовать часть замороженных за рубежом средств на гуманитарные закупки. По данным The Wall Street Journal, план пока не согласован окончательно и должен стать финансовым стимулом в рамках нового этапа переговоров Вашингтона и Тегерана. Источник изображения: ChatGPTНа первом этапе речь идёт о $6 млрд, находящихся на счету банков в Катаре. Эти деньги Иран сможет направлять не напрямую в бюджет, а на покупку продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости. Операции, как ожидается, будут проходить под международным контролем: заказы сможет оформлять Центральный банк Ирана, но платежи будут отслеживаться.

Средства являются частью более широкого массива иранских активов, замороженных из-за санкций США. Их общий объём оценивается примерно в 100 миллиардов долларов, значительная часть связана с выручкой от экспорта нефти, заблокированной в разных странах.

Предлагаемая схема может стать прецедентом для дальнейшего разблокирования средств. При этом Вашингтон стремится избежать передачи Ирану неограниченных денежных ресурсов, ограничивая их трату и навязывает международный контроль, чтобы деньги не использовались на военные нужды.