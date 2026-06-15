Никто не застрахован от повышения цен, но 55-процентный рост за год явно никто не ожидал

NVIDIA резко повысила стоимость профессиональной видеокарты RTX Pro 6000 Blackwell: на официальном маркетплейсе компании цена теперь составляет 13 250 долларов. Как отмечает издание Tom’s Hardware, это на 55% выше стартовой цены в 8,5 тысяч долларов, которая была установлена около года назад. Источник изображения: NVIDIAМодель относится к флагманской рабочей линейке Blackwell и рассчитана не на игры, а на тяжёлые профессиональные задачи: ИИ-вычисления, 3D-рендеринг, инженерные расчёты, обработку данных и корпоративные рабочие станции. В семействе RTX Pro 6000 Blackwell есть три варианта: стандартная Workstation Edition, более энергоэффективная Max-Q Workstation Edition и Server Edition для дата-центров и крупных корпоративных систем. RTX Pro 6000 Blackwell и Max-Q вышли в марте 2025 года и изначально позиционировались как дорогие профессиональные решения, но за год подорожали еще сильнее на фоне бума ИИ и дефицита памяти.

При этом за пределы США, очевидно, цены кратно выше, ведь видеокарты не такие массовые, как игровая серия RTX, а также проходят долгий путь. Вероятно, снижения цены ожидать не стоит, учитывая общую тенденцию с ростом цен на микросхемы памяти и спрос со стороны ИИ.