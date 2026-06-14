Это указывает на подготовку компании к старту продаж

Компания Valve занимается подготовкой к релизу своей новой VR-гарнитуры Steam Frame, которая, согласно таможенным документам, уже находится в США. По данным The Verge, ещё 10 июня контейнеровоз Posen прибыл в Лос-Анджелес из Шанхая, доставив партию устройств, оформленных как Virtual Reality Devices. Источник изображения: ChatGPT

The Verge оценивает вес реального товара примерно в 13 тонн после вычета массы пяти 40-футовых контейнеров. Такая поставка может указывать на старт накопления складских запасов перед выходом устройства. По расчетам издания, с учетом веса Steam Frame в 654 граммов вместе с парой контроллеров – речь может идти примерно о 20 тысячах гарнитур. Это не выглядит огромным объемом, но для первого этапа запуска может быть достаточно, особенно если Valve ожидает высокий спрос среди аудитории Steam.

Параллельно компания, судя по тем же импортным данным, продолжает завозить и Steam Machine. Запасы игровых консолей Valve в США могли достигнуть примерно 141 тонны, а часть майских поставок, вероятно, относилась к Steam Deck из-за отличающегося веса контейнеров. Valve уже подтвердила, что Steam Frame и Steam Machine должны выйти этим летом. При этом компания намекала, что ей пришлось пересмотреть цены из-за роста стоимости оперативной памяти. Даже если устройства окажутся дорогими, первые партии могут быстро разойтись, учитывая опыт Steam Deck.