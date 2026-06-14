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Nacvark
В ряде штатов США начали проводить расследования в отношении OpenAI
Правоохранительные органы собирают информацию о деятельности компании, без каких-либо обвинений или подозрений
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Генеральные прокуроры ряда штатов США начали масштабную проверку OpenAI. По данным Reuters, компания получила повестку с требованием предоставить документы о разных направлениях своей работы и влиянии продуктов (искусственного интеллекта) на пользователей.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ запросе, направленном генеральным прокурором штата Нью-Йорк, речь идёт о материалах, связанных с рекламой, вовлечением и удержанием аудитории, а также обработкой потребительских и медицинских данных. Отдельно следователей интересуют вопросы, касающиеся несовершеннолетних и пожилых пользователей, внутренних политик компании и технологий глубокого обучения.

Расследования хоть и не являются предъявлением каких-либо обвинений, но правоохранительные органы проявляют интерес к OpenAI, глубоко рассматривая все аспекты её деятельность. Такой интерес может привести к возбуждению конкретных дел или стать основой для будущих, если возникнет необходимость в их возбуждении из-за каких-то ситуаций. Так, например, во Флориде прокуратура считает, что ChatGPT от OpenAI мог навредить детям, поскольку предоставляя опасную информацию и формировал зависимость.

Представитель OpenAI, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что компания серьёзно относится к запросам прокуратур штатов и намерена конструктивно взаимодействовать с их офисами. В компании также подчеркнули, что работают над безопасным и ответственным внедрением своих продуктов.

#сша #openai
Источник: reuters.com
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