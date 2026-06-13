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Nacvark
The Information: Microsoft обсуждала выделение Xbox в отдельную компанию
Пока это лишь вариант, который не рассматривается всерьёз
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Microsoft, владеющая игровым подразделением Xbox, обсуждала его выделение в отдельную компанию, которая будет иметь свои активы и бюджет, не зависящей от материнской компании. Об этом сообщает издание The Information.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, такой формат реструктуризации действительно обсуждался, поскольку он также может облегчить возможную продажу игрового бизнеса или создание совместного предприятия с другими партнёрами. Однако пока это всерьёз не рассматривается, хотя вариант по-прежнему «лежит на столе».

За последние годы Xbox, как и другие разработчики игровых консолей, показывает слабые финансовые результаты, учитывает падение спроса на консоли из-за роста цен на память, а также отсутствие наплыва культовых видеоигр. При этом новое руководство компании планирует лишь увеличить расходы на разработку видеоигр, считая, что это может вернуть интерес геймеров к консолям.

Ранее издание Bloomberg сообщало о том, что в следующем месяце Xbox может провести масштабную волну увольнения, которая затронет в том числе маркетинговое подразделение.

#microsoft #xbox
Источник: reuters.com
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