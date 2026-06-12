Forbes оценивает его состояние в $1,1 трлн

Илон Маск (Elon Reeve Musk) стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило отметку в 1 триллион долларов после выхода SpaceX на биржу в рамках IPO. Как сообщает Reuters, компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, что стало крупнейшим IPO в истории. Источник изображения: Reuters

URL изображенияДо сделки Forbes оценивал капитал Маска примерно в 780 миллиардов долларов, однако после начала торгов стоимость его доли в SpaceX резко увеличилась. Основная часть состояния предпринимателя теперь связана именно со SpaceX. По расчётам Forbes, его пакет в аэрокосмической компании оценивается примерно в 866 миллиардов долларов, а совокупное состояние с учётом Tesla и других активов теоретически превышает 1,1 триллион долларов.

Инвесторы делают ставку на дальнейший рост SpaceX, включая спутниковый интернет, космические запуски и разработки в области искусственного интеллекта (ИИ).

При этом стоит понимать, что все вышеупомянутые числа лишь на бумаге. На самом деле Маск не владеет триллионом долларов, поскольку если бы он хотел продать свою компанию и другие активы – они резко упадут в стоимости и суммарный капитал будет равен 100 - 200 миллиардам долларов. Тем не менее пока Илон Маск уверен в своих проектах и продолжает их развивать.