Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
IPO SpaceX сделало Илона Маска первым триллионером в мире
Forbes оценивает его состояние в $1,1 трлн
реклама

Илон Маск (Elon Reeve Musk) стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило отметку в 1 триллион долларов после выхода SpaceX на биржу в рамках IPO. Как сообщает Reuters, компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, что стало крупнейшим IPO в истории.Источник изображения: Reuters
URL изображенияДо сделки Forbes оценивал капитал Маска примерно в 780 миллиардов долларов, однако после начала торгов стоимость его доли в SpaceX резко увеличилась. Основная часть состояния предпринимателя теперь связана именно со SpaceX. По расчётам Forbes, его пакет в аэрокосмической компании оценивается примерно в 866 миллиардов долларов, а совокупное состояние с учётом Tesla и других активов теоретически превышает 1,1 триллион долларов.

Инвесторы делают ставку на дальнейший рост SpaceX, включая спутниковый интернет, космические запуски и разработки в области искусственного интеллекта (ИИ). 

При этом стоит понимать, что все вышеупомянутые числа лишь на бумаге. На самом деле Маск не владеет триллионом долларов, поскольку если бы он хотел продать свою компанию и другие активы – они резко упадут в стоимости и суммарный капитал будет равен 100 - 200 миллиардам долларов. Тем не менее пока Илон Маск уверен в своих проектах и продолжает их развивать.

#сша #илон маск #spacex #ipo
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» вечером 10 июня перестал отправлять и принимать сообщения
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Philips представила линейку потолочных светильников Skylight, имитирующих естественный дневной свет
Audi показала Q7 с V6 и SQ7 с V8 мощностью почти 600 л.с. и проекцией сигнала поворотников на дорогу
Биолог объяснил, почему божьих коровок опасно брать руками
Китайский человекоподобный робот Z01 продемонстрировал движения тайчи на выставке KOMATEK 2026
Logitech представила складную мышь Mobi Fold
У чёрной дыры массой 1,7 миллиарда солнц зафиксировали поток газа со скоростью 90 000 км/с
Пользователи поделились оригинальными решениями для предотвращения провисания видеокарт
На второй по мощности ГЭС в России досрочно ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат
В Южной Атлантике обнаружили коралловый риф размером почти с Ватикан
Эксперт Муртазин: рост цен на электронику в России может достичь 50% к концу года
Эксперт сравнил RTX 5080 и RTX 4080 в Forza Horizon 6 и ряде других современных игр
Roblox заработал в России без VPN
20th Century Studios показала первый трейлер клаустрофобного триллера «Падение кита»
Предполагаемая производительность видеокарт GeForce RTX 50 Super раскрыта информатором
Экс-пилот Airbus раскритиковал МС-21-310 за потерю дальности полёта после импортозамещения
Thermalright представила двухбашенный кулер Phantom Spirit 140 с семью тепловыми трубками
Ремейк «Готики» стартовал со второй строчки в недельном чарте продаж премиальных игр в Steam
В 3DMark появились нативные версии бенчмарков Speed Way и Port Royal для Arm-систем с Windows

Популярные статьи

«Паук-Нуар»: нетривиальный взгляд на классического супергероя (субъективное мнение)
Авторское кино 2000-х: семь картин, ставших культовыми вопреки студийным шаблонам
Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Первые впечатления от демо Valor Mortis — добротный soulslike с наполеоновским флёром
Почему Ryzen 5600 до сих пор тянет всё
Эра сотрудников-агентов — как внедрить мультиагентные ИИ-системы в бизнес-процессы digital-агентства
Fable для Xbox и эффект «зловещей долины» – главная проблема игр с передовой графикой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter