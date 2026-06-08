Речь идёт о крупной ИИ-инфраструктуре с большим количеством вычислительной мощности

Компания Naver планирует построить центры для работы искусственного интеллекта (ИИ) на технологиях NVIDIA. Речь идёт о так называемых «ИИ-фабриках», больших дата-центрах, где обучают и запускают ИИ-модели. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПроект будет гигаваттного масштаба. Это значит, что такие центры потребуют очень много электроэнергии и мощного оборудования. В них будут использоваться решения NVIDIA: чипы, серверное оборудование и другие компоненты для ИИ. Для Naver это возможность усилить свои позиции в ИИ, облачных сервисах и цифровых продуктах.

Компания известна в Южной Корее как крупный интернет-гигант: у неё есть свой поисковик, онлайн-сервисы, маркетплейсы и другие технологические платформы. Запланированные к строительству дата-центры могут понадобиться Naver для развития как генеративного ИИ, так и других направлений, включая агентнтые системы и физический ИИ, тесно связанный с робототехникой.

Для NVIDIA эта сделка важна, потому что компания продолжает расширять своё влияние на рынке ИИ-инфраструктуры. Сейчас компания не только продаёт чипы, но и предоставляет целые решения для строительства мощных дата-центров под ИИ.