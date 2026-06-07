Это в два раза больше, чем планировалось изначально

Компания SpaceX привлекла спрос инвесторов примерно на 150 миллиардов долларов в рамках подготовки к IPO. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Вышеупомянутая сумма превышает в два раза ту, которую SpaceX планирует привлечь в ходе IPO. Источники Reuters называют интерес инвесторов впечатляющим, подчёркивая, что пока он окончательно не сформирован, ведь определение цены размещения произойдёт только на следующей неделе. Пока что речь идёт лишь о предварительном предложении, а не окончательном распределении акций между инвесторами. Источник изображения: Reuters

URL изображенияSpaceX в ходе подготовки к IPO делает акцент на своей уникальности и значимости: на долю компании большая часть полезной нагрузки, выводимой на низкую околоземную орбиту за последние 3 года, а также на развитии спутникового интернета Starlink. Отдельно компания затрагивает тему искусственного интеллекта (ИИ), учитывая её амбициозные планы по строительству орбитальных дата-центров, но пока у SpaceX нет как таковых достижений в этом направлении.

Как известно, IPO SpaceX претендует стать крупнейшим в истории – оценка компании превышает 1,75 триллионов долларов.